Ryanair Black Friday: 24 ore di voli scontati

editato in: da

Il prossimo venerdì 23 novembre in tutto il mondo si celebra il Black Friday.

Una giornata intera di sconti a cui aderisce anche Ryanair che sul proprio sito annuncia: “L’anno scorso Ryanair ha lanciato una spettacolare settimana di offerte per il Black Friday e quest’anno vogliamo fare le cose ancora più in grande”.

Il Black Friday è il giorno dell’anno che dà il via alla stagione degli acquisti di Natale e viene festeggiato il giorno successivo al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) negli Stati Uniti. Molti negozi online off line (tra cui Ryanair) offrono i loro prodotti a prezzi scontati.

Lo scorso anno per il ‘venerdì nero’ la compagnia aerea aveva applicato uno sconto del 20% su oltre 10mila posti a sedere cocn offerte ufficialmente a partire da 19,99 euro, ma si trovavano biglietti anche a 6 euro.

Per scovare l’occasione più ghiotta che fa per voi, basterà tenere d’occhio le pagine Facebook e Twitter di Ryanair, ma anche la pagina web dedicata al Black Friday dove saranno segnalate tratte e voli a prezzi bassissimi in occasione di questa giornata speciale.

Le offerte di Ryanair per il Black Friday 2018 inizieranno a mezzanotte di giovedì 22 novembre e dureranno 24 ore.

Ma non è tutto. Dopo il giorno del Black Friday ci sarà un’altra giornata di sconti pazzeschi: Ryanair infatti festeggerà anche il Cyber Monday, il lunedì successivo al Black Friday, con altrettante tariffe low cost per centinata di destinazioni in Europa e non solo.