A Riccione c’è uno stabilimento balneare aperto anche d’inverno

Dove, se non sulla Riviera Romagnola, si può trovare uno stabilimento balneare aperto anche d’inverno?

Succede a Riccione, alla ‘Spiaggia del Sole 86-87’. Lettini, sdraio, ombrelloni – utili anche in caso di pioggia – ma anche docce calde, teli, accappatoi e anche spogliatoi e zone per il relax. Magari dopo un bel bagno nelle fredde acque del Mediterraneo.

Il primo test era stato fatto lo scorso anno con il mare d’inverno. Per un mese sulla spiaggia erano state allestite delle cupole riscaldate dove poter cenare sulla sabbia come fosse piena estate e un chiringuito dove prendere l’aperitivo in spiaggia anche con la neve.

Test superato brillantemente, tanto che i proprietari del bagno, le famiglie Gabellini e Angelini, hanno deciso di non andare in vacanza e di tenere aperto 365 giorni l’anno.

Lo stabilimento è stato così attrezzato per superare anche la stagione più fredda in modo da fornire un servizio originale a tutti coloro che amano frequentare la spiaggia in questo periodo dell’anno.

Lo stabilimento ha quindi delle cupole geodetiche pressurizzate, molto calde e confortevoli per potersi godere il mare anche d’inverno.

Saranno sicuramente molti i commercianti e i proprietari di stabilimenti che, vista la rinomata imprenditorialità dei romagnoli, decideranno di seguire l’esempio della ‘Spiaggia del Sole 86-87’ di Riccione. In questo modo la Riviera, famosa per le sue immense spiagge e per i divertimenti estivi, potrebbe diventare una destinazione frequentabile anche fuori stagione. L’alternativa è andare ai Caraibi, ma costa un po’ di più.