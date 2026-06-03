L’impressione che si prova davanti alla parete calcarea va oltre la semplice bellezza panoramica. Il Königsstuhl sembra una gigantesca corona bianca affacciata sul mare, un monumento naturale plasmato da forze geologiche immense e ancora oggi in continua trasformazione.

Con i suoi 118 metri di altezza, questa monumentale scogliera di gesso domina la costa del Parco Nazionale di Jasmund ed è considerata uno dei paesaggi naturali più spettacolari dell’intero Paese. La sua fama, infatti, attraversa i secoli: pittori romantici, viaggiatori, geologi e fotografi hanno trovato qui una fonte inesauribile di ispirazione. Tra tutti merita una menzione Caspar David Friedrich , artista che contribuì a rendere immortali le falesie di Rügen attraverso il celebre dipinto Kreidefelsen auf Rügen, una delle opere più note del Romanticismo tedesco.

Dopo aver attraversato una foresta fitta, tra tronchi possenti e il profumo della salsedine che arriva dal Baltico, all’improvviso gli alberi si aprono e la scena cambia completamente. Una gigantesca parete bianca emerge dalla costa con una forza visiva sorprendente, mentre il mare scuro ne esalta il colore e il verde intenso della vegetazione dà vita a un contrasto che sembra quasi finto. Si è arrivati al cospetto del Königsstuhl , il cui nome significa “ Sedia del Re “, ovvero il simbolo più famoso dell’isola di Rügen, nel nord-est della Germania.

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Origine e formazione del Königsstuhl

La storia del Königsstuhl inizia molto prima della comparsa dell'uomo: le sue rocce sono testimoni di eventi che affondano le radici in un passato remoto, risalente a circa 70 milioni di anni fa. In quel periodo gran parte dell'Europa settentrionale era sommersa da un mare caldo popolato da minuscoli organismi marini. I loro resti calcarei si accumularono lentamente sul fondale formando enormi depositi di gesso. Strato dopo strato, nel corso di milioni di anni, nacquero le basi delle future scogliere di Rügen.

Successivamente entrarono in gioco le glaciazioni. Masse di ghiaccio gigantesche avanzarono e si ritirarono più volte modellando il territorio. Blocchi erratici, sabbia, argilla e sedimenti vennero compressi e rimescolati, dando origine al paesaggio attuale. Ancora oggi, osservando attentamente la parete rocciosa, si distinguono diverse stratificazioni che testimoniano queste trasformazioni.

La costa poi continuò a cambiare a causa di onde, vento, precipitazioni e movimenti del terreno che, ancora adesso, ne modificano costantemente il profilo. Interi tratti possono cedere improvvisamente e migliaia di metri cubi di materiale scivolano verso il mare in pochi istanti. Una continua evoluzione, dunque, ma che senza dubbio contribuisce al suo fascino magnetico.

Attorno al nome Königsstuhl sono nate anche numerose leggende. Una delle più note racconta che nel 1715 il re svedese Carlo XII avrebbe osservato da qui uno scontro navale contro i danesi. Un'altra tradizione popolare narra che anticamente il sovrano eletto dagli abitanti dell'isola venisse proclamato re soltanto dopo aver raggiunto la sommità della scogliera. Qualunque sia l'origine reale del nome, l'immagine di un trono naturale affacciato sul Baltico appare decisamente appropriata.

Il contesto naturale amplifica ulteriormente il valore del sito. Le celebri falesie sorgono all'interno del Parco Nazionale di Jasmund, il più piccolo della Germania. Gran parte dell'area è occupata da straordinarie foreste di faggio che in alcuni punti conservano caratteristiche rimaste quasi immutate per secoli. Questi boschi fanno parte del patrimonio mondiale UNESCO insieme alle antiche faggete europee.

Come funziona la visita del Königsstuhl e cosa vedere

Per molti visitatori l'esperienza inizia lungo l'Hochuferweg, il celebre sentiero costiero che corre sopra le falesie. Il percorso attraversa ambienti molto diversi tra loro, poiché tratti boschivi ombrosi lasciano spazio a punti panoramici spettacolari affacciati sul mare. In basso si distinguono spiagge di ciottoli, tronchi trasportati dalle correnti e pareti bianchissime che precipitano verso l'acqua.

Tra gli affacci più suggestivi c'è il Victoria-Sicht, tradizionalmente considerato il punto ideale per ammirare il Königsstuhl nella sua interezza. Da qui la scogliera rivela tutta la propria imponenza e la vista abbraccia un vastissimo tratto di costa. Negli ultimi anni il sito è stato protagonista di una profonda trasformazione. La storica piattaforma panoramica collocata direttamente sulla roccia aveva raggiunto i limiti della propria capacità di accoglienza. Oltre 1 milione di persone all'anno esercitavano una pressione crescente su un ambiente estremamente delicato.

Per questo motivo è stato realizzato il nuovo Königsweg, una struttura avveniristica progettata dallo studio di ingegneria Schlaich Bergermann Partner. L'opera si sviluppa come un percorso ad anello lungo circa 185 metri complessivi e sostenuto da un grande pilone centrale. L'intera passerella supera il cosiddetto Königsgrab, una profonda incisione naturale del terreno, permettendo una visione completamente nuova della costa.

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Dal punto di vista tecnico si tratta di una sofisticata passerella sospesa progettata per affrontare venti forti, salsedine e condizioni meteorologiche particolarmente severe. L'intervento ha consentito di alleggerire la pressione esercitata direttamente sulla falesia, garantendo al tempo stesso una visuale ancora più ampia sul Baltico.

Accanto alla nuova infrastruttura si trova il Nationalpark-Zentrum Königsstuhl, centro visitatori dedicato alla geologia, alla biodiversità e alla storia del territorio. Percorsi espositivi, installazioni multimediali e filmati permettono di comprendere meglio i processi naturali che hanno modellato questa porzione di costa.

Molto interessante risulta anche l'approfondimento dedicato alle antiche faggete di Jasmund. Qui gli alberi formano un ecosistema complesso sviluppatosi per centinaia di anni. Radici, funghi e microorganismi costituiscono una rete biologica straordinariamente articolata che rende il bosco un organismo vivente in continua interazione.

Quando il sole inizia a scendere verso l'orizzonte, la luce assume tonalità dorate e il bianco del gesso si accende di riflessi quasi argentati. In quei momenti il Königsstuhl mostra (probabilmente) il suo volto più affascinante.

Dove si trova e come arrivare

Il Königsstuhl si trova sulla costa nord-orientale dell'isola di Rügen, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Rügen rappresenta la più grande isola della Germania e occupa una posizione strategica nel mar Baltico. La porta d'accesso principale è la città di Stralsund, antico centro anseatico collegato all'isola tramite il Rügendamm e il ponte ferroviario mobile Ziegelgrabenbrücke, inaugurato nel 1936.

Da Stralsund partono regolarmente treni regionali diretti a Sassnitz, principale centro urbano dell'area orientale dell'isola. Il viaggio dura circa 55 minuti e attraversa laghi, campi, foreste e insenature che anticipano l'atmosfera del paesaggio costiero. Dal centro abitato si raggiunge facilmente il Parco Nazionale di Jasmund.

Chi desidera esplorare il territorio con calma può percorrere integralmente l'Hochuferweg fino al Königsstuhl. L'itinerario misura più o meno 10 chilometri e richiede diverse ore, soprattutto considerando le numerose soste panoramiche. Un'alternativa pratica è la linea autobus 23, che collega Sassnitz e il Nationalpark-Zentrum con corse frequenti.

Qualunque sia il percorso scelto, l'arrivo regala una sensazione difficile da descrivere: davanti si apre una delle coste più spettacolari d'Europa, alle spalle si estendono foreste antichissime, sotto la falesia si muove lentamente il Baltico e, in mezzo, bianca e maestosa, la Sedia del Re continua a dominare il paesaggio proprio come fa da milioni di anni.