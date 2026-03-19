Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in primavera, nuove esperienze memorabili nel sito UNESCO

Si può tornare a passeggiare tra le vie del villaggio passato alla storia, con le sue fabbriche antiche, la centrale idroelettrica e le case dove un tempo vivevano gli operai

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in primavera, nuove esperienze memorabili nel sito UNESCO
Ufficio Stampa
Vista panoramica sul villaggio operaio di Crespi d'Adda

Esistono luoghi che sembrano libri di storia a cielo aperto tutti da sfogliare, nei quali perdersi per riscoprire le atmosfere della vita d’un tempo. Uno di questi è sicuramente il villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito Patrimonio UNESCO sospeso tra passato e futuro, dove le case, le fabbriche e le strade raccontano una visione sociale e industriale unica in Europa.

Con l’arrivo della primavera, questo luogo suggestivo riapre al pubblico con una nuova stagione di visite ed esperienze immersive pensate per tutti: famiglie, appassionati di storia e semplici curiosi. Tra realtà aumentata, percorsi guidati e attività interattive, il viaggio diventa un vero salto indietro nel tempo, tra Ottocento e innovazione contemporanea.

Riapertura e visite: viaggio tra storia e innovazione

Da marzo 2026, Crespi d’Adda torna ad accogliere i visitatori con un’offerta ancora più ricca e diversificata grazie alle visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda.

Nato alla fine dell’Ottocento attorno al cotonificio fondato da Cristoforo Crespi, tra Bergamo e Milano, il villaggio rappresenta uno degli esempi meglio conservati di archeologia industriale in Europa (e ancora oggi è abitato).

Campate della fabbrica di Crespi d'Adda
Davide Comotti
Le campate della fabbrica ottocentesca di Crespi d’Adda

Le visite guidate permettono di esplorare questo luogo in modo immersivo, con formule pensate per diversi pubblici. Ecco alcune delle esperienze più interessanti:

  • Realtà aumentata nel cotonificio: grande novità del 2026, è il viaggio virtuale tra i telai della fabbrica, oggi non accessibile, per rivivere una giornata di lavoro dell’epoca;
  • Passeggiata nel villaggio operaio: camminata tra case, ville, chiesa, lavatoio e cimitero, accompagnati da guide professioniste;
  • Il Museo Multimediale di Crespi d’Adda e archivio storico: ospitati nell’UNESCO Visitor Centre, raccontano la vita quotidiana e le trasformazioni sociali del borgo;
  • Centrale idroelettrica: un gioiello di archeologia industriale ancora funzionante, con turbine storiche e decorazioni Liberty.

Per le famiglie, c’è anche una nuova proposta pensata per i più piccoli (tra 7 e 13 anni): una caccia al tesoro ambientata nel 1909, tra enigmi, indizi e personaggi storici, per imparare divertendosi.

Centrale idroelettrica di Crespi d'Adda
Walter Carrera
La centrale idroelettrica di Crespi d’Adda

Visite speciali a Pasquetta (e nei ponti di primavera)

In occasione delle festività e dei ponti primaverili, Crespi d’Adda propone un’esperienza ancor più completa: nei giorni di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2026, viene organizzato un tour speciale unico che permette di scoprire tutti i punti di interesse del sito.

Si tratta di una visita guidata di circa tre ore che include il villaggio operaio, la centrale idroelettrica, il museo multimediale e l’esperienza immersiva in realtà virtuale nella fabbrica. Un percorso perfetto per chi vuole avere una visione completa e coinvolgente del villaggio e della sua storia, ideale per chi visita Crespi d’Adda per la prima volta.

Museo multimediale di Crespi d'Adda
Ufficio Stampa
Il Museo multimediale di Crespi d’Adda

Prezzi e come prenotare

Le visite si svolgono principalmente nei weekend e nei giorni festivi e la prenotazione è fortemente consigliata. Per farlo basta accedere direttamente sul sito ufficiale crespidadda.it.

I prezzi dei biglietti variano in base all’esperienza di visita che si sceglie di intraprendere:

  • Visita al villaggio: 8 euro;
  • Centrale idroelettrica: 7 euro;
  • Villaggio + Centrale idroelettrica + Museo multimediale: 12 euro;
  • Museo multimediale e archivio: 8 euro.

In ogni caso, le persone diversamente abili e i bambini entrano gratis fino ai 6 anni compresi. Inoltre, è possibile acquistare anche biglietti a data aperta al costo di 10 euro l’uno.

I tour speciali delle festività pasquali e dei ponti di primavera, invece, costano 19 euro per gli adulti, mentre per i bambini e le persone diversamente abili l’ingresso è gratis fino ai 6 anni.

Gli interni della centrale idroelettrica di Crespi d'Adda
Walter_Carrera
Gli interni della centrale idroelettrica di Crespi d’Adda

Dove si trova e come raggiungere Crespi d’Adda

Crespi d’Adda si trova nel comune di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, in una posizione strategica tra Milano e Bergamo.

Si raggiunge facilmente in auto tramite l’autostrada A4 Milano-Venezia, con uscita a Capriate San Gervasio. Si seguono poi le indicazioni per Crespi d’Adda. Chi preferisce viaggiare con i mezzi pubblici da Milano, invece, può prendere la metropolitana M2 (linea verde) fino a Gessate, e poi un autobus fino a Capriate San Gervasio.

Una volta arrivati, è bene sapere che il borgo è soggetto a zona a traffico limitato: sabato dalle 13:30 alle 16:30, domenica e festivi dalle 13:30 alle 19:00. Il parcheggio visitatori si trova fuori dalla ZTL, a circa 10 minuti a piedi dall’ingresso: da febbraio a ottobre è a pagamento (sabato 3 euro e domenica 5 euro per vettura), mentre negli altri mesi è omaggio.

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