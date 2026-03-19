Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Vista panoramica sul villaggio operaio di Crespi d'Adda

Esistono luoghi che sembrano libri di storia a cielo aperto tutti da sfogliare, nei quali perdersi per riscoprire le atmosfere della vita d’un tempo. Uno di questi è sicuramente il villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito Patrimonio UNESCO sospeso tra passato e futuro, dove le case, le fabbriche e le strade raccontano una visione sociale e industriale unica in Europa.

Con l’arrivo della primavera, questo luogo suggestivo riapre al pubblico con una nuova stagione di visite ed esperienze immersive pensate per tutti: famiglie, appassionati di storia e semplici curiosi. Tra realtà aumentata, percorsi guidati e attività interattive, il viaggio diventa un vero salto indietro nel tempo, tra Ottocento e innovazione contemporanea.

Riapertura e visite: viaggio tra storia e innovazione

Da marzo 2026, Crespi d’Adda torna ad accogliere i visitatori con un’offerta ancora più ricca e diversificata grazie alle visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda.

Nato alla fine dell’Ottocento attorno al cotonificio fondato da Cristoforo Crespi, tra Bergamo e Milano, il villaggio rappresenta uno degli esempi meglio conservati di archeologia industriale in Europa (e ancora oggi è abitato).

Davide Comotti

Le visite guidate permettono di esplorare questo luogo in modo immersivo, con formule pensate per diversi pubblici. Ecco alcune delle esperienze più interessanti:

Realtà aumentata nel cotonificio : grande novità del 2026, è il viaggio virtuale tra i telai della fabbrica, oggi non accessibile, per rivivere una giornata di lavoro dell’epoca;

: grande novità del 2026, è il viaggio virtuale tra i telai della fabbrica, oggi non accessibile, per rivivere una giornata di lavoro dell’epoca; Passeggiata nel villaggio operaio : camminata tra case, ville, chiesa, lavatoio e cimitero, accompagnati da guide professioniste;

: camminata tra case, ville, chiesa, lavatoio e cimitero, accompagnati da guide professioniste; Il Museo Multimediale di Crespi d’Adda e archivio storico : ospitati nell’UNESCO Visitor Centre, raccontano la vita quotidiana e le trasformazioni sociali del borgo;

: ospitati nell’UNESCO Visitor Centre, raccontano la vita quotidiana e le trasformazioni sociali del borgo; Centrale idroelettrica: un gioiello di archeologia industriale ancora funzionante, con turbine storiche e decorazioni Liberty.

Per le famiglie, c’è anche una nuova proposta pensata per i più piccoli (tra 7 e 13 anni): una caccia al tesoro ambientata nel 1909, tra enigmi, indizi e personaggi storici, per imparare divertendosi.

Walter Carrera

Visite speciali a Pasquetta (e nei ponti di primavera)

In occasione delle festività e dei ponti primaverili, Crespi d’Adda propone un’esperienza ancor più completa: nei giorni di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2026, viene organizzato un tour speciale unico che permette di scoprire tutti i punti di interesse del sito.

Si tratta di una visita guidata di circa tre ore che include il villaggio operaio, la centrale idroelettrica, il museo multimediale e l’esperienza immersiva in realtà virtuale nella fabbrica. Un percorso perfetto per chi vuole avere una visione completa e coinvolgente del villaggio e della sua storia, ideale per chi visita Crespi d’Adda per la prima volta.

Ufficio Stampa

Prezzi e come prenotare

Le visite si svolgono principalmente nei weekend e nei giorni festivi e la prenotazione è fortemente consigliata. Per farlo basta accedere direttamente sul sito ufficiale crespidadda.it.

I prezzi dei biglietti variano in base all’esperienza di visita che si sceglie di intraprendere:

Visita al villaggio: 8 euro;

Centrale idroelettrica: 7 euro;

Villaggio + Centrale idroelettrica + Museo multimediale: 12 euro;

Museo multimediale e archivio: 8 euro.

In ogni caso, le persone diversamente abili e i bambini entrano gratis fino ai 6 anni compresi. Inoltre, è possibile acquistare anche biglietti a data aperta al costo di 10 euro l’uno.

I tour speciali delle festività pasquali e dei ponti di primavera, invece, costano 19 euro per gli adulti, mentre per i bambini e le persone diversamente abili l’ingresso è gratis fino ai 6 anni.

Walter_Carrera

Dove si trova e come raggiungere Crespi d’Adda

Crespi d’Adda si trova nel comune di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, in una posizione strategica tra Milano e Bergamo.

Si raggiunge facilmente in auto tramite l’autostrada A4 Milano-Venezia, con uscita a Capriate San Gervasio. Si seguono poi le indicazioni per Crespi d’Adda. Chi preferisce viaggiare con i mezzi pubblici da Milano, invece, può prendere la metropolitana M2 (linea verde) fino a Gessate, e poi un autobus fino a Capriate San Gervasio.

Una volta arrivati, è bene sapere che il borgo è soggetto a zona a traffico limitato: sabato dalle 13:30 alle 16:30, domenica e festivi dalle 13:30 alle 19:00. Il parcheggio visitatori si trova fuori dalla ZTL, a circa 10 minuti a piedi dall’ingresso: da febbraio a ottobre è a pagamento (sabato 3 euro e domenica 5 euro per vettura), mentre negli altri mesi è omaggio.