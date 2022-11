Partono le crociere dei mercatini di Natale, una magia

Fonte: 123rf In crociera sul Danubio a Vienna

Se i mercatini di Natale sono pura magia, le città del Nord Europa, illuminate a festa lo sono ancor più. Se poi si naviga lungo un fiume costeggiando le cittadine che ospitano i mercatini natalizi è come entrare tra le pagine di un libro di fiabe.

Nel periodo natalizio ci sono delle crociere fluviali che portano nel cuore dell’Europa, dove le tradizioni dell’Avvento sono più sentite che mai e dove poterle vivere in prima persona.

Ci sono crociere lungo il magico Danubio o lungo il fiume Meno, che attraversa la Germania, là dove i mercatini di Natale sono nati. Un’occasione per visitare le bancarelle tradizionali, assaggiare le specialità locali, assistere ad eventi folkloristici, ma anche per visitare alcune delle città del Nord che sotto Natale sono ancora più pittoresche.

Crociera lungo il Danubio

La nave da crociera parte da Vienna e arriva a Norimberga, in Germania. La crociera dura sette giorni e sei notti e attraversa territori meravigliosi. Durante l’Avvento, le piazze più belle di Vienna si trasformano in incantevoli mercatini natalizi, ognuno dei quali ha il suo fascino. Colpiscono per lo sfondo imperiale che li circonda e sono incastonati in piccoli vicoli o allestiti in idilliaci parchi.

In navigazione nella propria cabina con finestra panoramica si attraversa il paesaggio invernale della pittoresca Valle di Wachau fino alla cittadina di Melk, con la sua magnifica abbazia benedettina dell’XI secolo. Arrivando a Passavia, in Germania, ci si potrà perdere tra le bancarelle del mercatino di Natale allestito sullo sfondo della Cattedrale di Santo Stefano, capolavoro dell’architettura barocca.

Tappa successiva è a Ratisbona, dove bisogna assolutamente visitare il cento storico e curiosare tra gli scintillanti mercatini. La crociera termina a Norimberga, con il suo centro storico illuminato da luci e decorazioni e il mercatino che ospita decine di bancarelle.

La crociera lungo il Danubio parte il 6 dicembre e arriva a Norimberga il 12.

Crociera lungo il Meno

Questa crociera fluviale arriva anch’essa a Norimberga, ma parte da Francoforte. Il programma comprende una visitata guidata a piedi di un pittoresco villaggio lungo il fiume Meno, prima di raggiungere l’affascinante cittadina di Würzburg, circondata da colline ricoperte di vigneti, dove visitare la Residenza vescovile che ospita il più grande affresco mai dipinto sul soffitto, e le bancarelle del mercatino di Natale.

La nave giunge poi a Bamberga, patrimonio mondiale dell’Unesco, famosa per i numerosi presepi esposti in tutta la città. Tappa conclusiva è la città di Norimberga, da scoprire attraverso una visita guidata del centro storico vestito a festa e del tradizionale mercatino di Natale, uno dei più famosi al mondo.

La crociera in Germania dura sei giorni e cinque notti e parte il 7 dicembre per terminare il 12.

Le navi da crociera sui fiumi

Le crociere sono organizzate dalla compagnia Avalon Waterways, specializzata in crociere fluviali. Le sue navi sono delle “suite ship” ovvero molto lussuose e dotate di tutti i comfort. Viaggiare su una di queste navi è come soggiornare in un boutique-hotel galleggiante, con tutti i servizi di un albergo di lusso.

Soggiornare nella propria suite Panorama, seduti sulla poltrona o addirittura dal letto, e vedendo passare davanti agli occhi le più belle città del Nord Europa è un’emozione che in poche altre occasioni si può provare.

A bordo delle navi, infatti, viene applicato un trattamento di pensione completa, sono incluse le escursioni, come da programma, e il servizio Wi-Fi è illimitato.