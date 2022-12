Mercatini di Natale di Firenze, tra i migliori al mondo per la CNN

Fonte: iStock Il Mercato di Natale in piazza Santa Croce a Firenze

La CNN non ha dubbi: il Mercato di Natale in piazza Santa Croce a Firenze è uno migliori del 2022. Il celebre network americano ne elogia lo splendido scenario offerto dall’iconica basilica francescana, il paesaggio che lo circonda e il singolare mix tra stile tedesco e atmosfere tutte italiane, oltre alla possibilità di acquistare e gustare le tante prelibatezze tipiche di questo bellissimo territorio in vendita negli stand, come il panforte.

Il Mercato di Natale in piazza Santa Croce a Firenze

Il Mercato di Natale in piazza Santa Croce “in stile tedesco” è una vera e propria istituzione del periodo più magico dell’anno a Firenze. “C’è molto da vedere in questo incantevole Mercatino, ma niente può superare lo splendido scenario offerto dalla Basilica francescana di Santa Croce”, commenta la CNN, che lo annovera tra i più belli di quest’anno al mondo, insieme a quelli di città come Vienna, Barcellona, Praga, Stoccolma, ma anche New York e Toronto.

Qui si può respirare tutto il fascino e l’atmosfera degli storici mercatini del Nord Europa senza uscire dall’Italia, anzi, è proprio il perfetto connubio di tradizioni che arrivano dalla Germania e si fondono con le tipicità nostrane, in un contesto architettonico e paesaggistico unico come quello del capoluogo toscano, a rendere speciale agli occhi dei visitatori il più grande Mercatino di Natale di Firenze. Sullo sfondo, si staglia l’iconica Basilica di Santa Croce, un luogo di straordinaria sintesi tra arte, spiritualità e memoria, e un insieme armonioso di architetture distinte, in un equilibrato dialogo tra loro.

Natale a Firenze, tra stand e altre attrazioni

Il Weihnachtsmarkt di Firenze è ormai un appuntamento fisso per fiorentini e turisti che si svolge da oltre 20 anni – con l’unica eccezione della pausa imposta dalla pandemia – ed è inserito tra le destinazioni preferite di oltre 60 tour operator nazionali e internazionali.

Animano una delle piazze più belle della città oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno abbellite dalle lucine, cariche di idee regalo artigianali da mettere sotto l’albero, addobbi natalizi fatti a mano, specialità tradizionali provenienti da tutta Europa e i sapori tipici delle festività natalizie, come come vin brulé e caldarroste, ma anche pan di zenzero, strudel e i tradizionali biscotti tedeschi Lebkuchen.

Un’occasione di divertimento e magia anche per i bambini, che fino al 18 dicembre – ultimo giorno del Mercatino in piazza Santa Croce – possono consegnare la letterina a Babbo Natale nella speciale casetta di Santa Claus. Il tutto allietato da musica, canti natalizi e dall’esibizione degli sbandieratori.

“Chi si reca nella vicina Piazza del Duomo potrà ammirare un magnifico presepe e un imponente albero di Natale”, ricorda la CNN. Nel periodo natalizio, il sagrato della Cattedrale di Firenze viene allestito con un Presepe di statue in terracotta, a grandezza naturale, raffiguranti la Sacra Famiglia. Ma sono davvero tante le attrazioni offerte dal capoluogo toscano che ne fanno una delle città imperdibili per le vacanze di Natale, tra cui la ruota panoramica nel Villaggio di Natale, allestita nei giardini della Fortezza da Basso, che con i suoi 55 metri si conferma la più alta d’Italia.