I mercatini di Natale più sottovalutati d’Europa

I mercatini natalizi sono l'occasione perfetta per conoscere nuove città, unendo la magia delle Feste a inediti itinerari turistici. In Europa ve ne sono molti famosi ma anche meno conosciuti come il Mercatino di Göteborg, Svezia, il più grande della Scandinavia: la passeggiata lungo i 3 chilometri del "Vicolo delle Luci" in centro è un must. (Nella foto, mercatino natalizio di Göteborg).