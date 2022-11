Trentino-Alto Adige: è qui il Natale più fiabesco

Dicembre è alle porte e con lui è in arrivo anche lae attesa dell’anno, il. Un momento di pace, serenità, di gioia condivisa eda cui farsi conquistare e che non possono non includere anche ie le atmosfere uniche che solo in questi luoghi si possono vivere. Tra luci, sapori, profumi, canti e tutta la bellezza delle località che li ospitano. Luoghi da sogno che si vestono ditutte da vivere, come quelle che travolgono il Trentino-Alto Adige e i suoi caratteristici euno più bello dell’altro e tutti da scoprire. Per esempio partendo da quello di(nella foto), in Alto Adige. Qui, accompagnati dal suono delle campane, dalle luci soffuse e colorate tipiche di questa festa e dalle bellezze uniche di questo borgo antico, potrete vivere un mese all’insegna dellae di tutti sentimenti tipici che questa festa sa scatenare nei cuori di chi la sente e la vive a 360°.