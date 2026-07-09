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iStock Itinerario del West Express Ginga in Giappone

Il 2026 è un anno pazzesco per chi ama viaggiare in treno: dopo il lancio del primo treno proiettile notturno e l’addio al mitico Shinkansen di Hello Kitty il Giappone non smette di stupire e lancia una nuova esperienza. Il West Express Ginga torna in servizio, un fantastico modo per dormire e osservare splendidi paesaggi… con un prezzo davvero competitivo. Ma qual è il suo itinerario? Scopriamolo insieme.

Il tragitto del West Express Ginga

Torna in viaggio il West Express Ginga, il progetto gestito da JR West che per la sesta estate fa vivere la splendida rotta sulla penisola di Kii con 24 andate e ritorno tra Kyoto e la cittadina costiera di Shingu.

Dal 3 luglio al 30 settembre è attivo il servizio notturno che parte da Kyoto alle 21:13 e arriva a Shingu alle 9:35 del mattino successivo. 12 ore di viaggio lento e rilassante lungo la costa del Pacifico.

La cosa bella? I panorami. Infatti, non consigliamo di dormire lungo tutto il tragitto perché lo staff di bordo racconta le curiosità delle località che si attraversano e c’è modo di osservare dal finestrino le meraviglie del Giappone.

Ci sono anche tappe intermedie: per esempio alla stazione di Wakayama si può scendere per gustare un buon ramen d’asporto. Più avanti il treno si ferma per circa un’ora a Kushimoto dove le specialità sono i tuna cutlet burger… in alternativa si potrebbe prenotare una navetta per visitare velocemente le rocce di Hashigui-iwa. Arrivati a Shingu, vi aspetta un tour guidato al Kumano Hayatama Taisha, uno dei tre grandi santuari della sacra regione di Kumano. Non male per un semplice biglietto del treno.

Chi invece preferisce non rinunciare al sonno può scegliere la tratta diurna di ritorno (Shingu 13.05, Kyoto 20.53), pensata più per l’intrattenimento con quiz ed eventi a bordo, oltre a una sosta alla stazione di Kainan per fare scorta di specialità locali come il pike conger sushi e l’hayanarezushi, un piatto tradizionale di pesce fermentato riservato ai più coraggiosi. Sicuramente un itinerario originale e a tema con la stagione per poter scoprire un lato del Giappone che merita e che pochi conoscono.

Prezzi e come prenotare

Le tariffe di questa fantastica esperienza partono da 8.670 Yen, circa 52 euro, per un posto reclinabile e arrivano a 15.380 Yen, circa 92 euro, per una cabina privata premium. Considerando il tipo di viaggio, il prezzo è comunque competitivo. Tutti i posti prevedono una prenotazione obbligatoria e i biglietti si acquistano su prenotazione online tramite il sito di JR West, oppure direttamente nelle biglietterie. Attenzione, però, la partenza stagionale sta andando a ruba quindi chi desidera davvero approfittarne dovrebbe riservare velocemente il proprio posto.

Il Giappone continua a stupire e questa volta è il West Express Ginga che con il suo treno e un rituale estivo fatto di coste che scorrono fuori dal finestrino e cibo tipico riesce a conquistare una fetta di pubblico che cerca qualcosa di assolutamente originale. Con tariffe economiche che partono da appena 52 euro a tratta è impossibile resistere. Alcuni viaggi sono già sold out, chi è davvero intenzionato a partire non dovrebbe perdere tempo.