Il Single’s Day è la scusa perfetta per prenotare una vacanza: tanti voli low cost, mete imperdibili e la libertà di scegliere di partire in solitaria

iStock Viaggiare in solitaria a Valencia con voli low cost

Viaggiare in solitaria è un trend che accomuna chi non ha un partner e chi invece lo ha ma non condivide la stessa passione o ha semplicemente un piano ferie difficile da far combaciare. E oggi, 11 novembre, è l’occasione per seguire questa tendenza approfittando della promozione del Single’s Day.

Nato in Cina come risposta ironica a San Valentino, l’occasione è un fenomeno globale che dà modo di risparmiare su tantissime attività e acquisti…anche sui viaggi. Proprio solo per poche ore sono attive due promo per acquistare voli low cost e ritrovare se stessi. Wizz Air per il 2025 mette a disposizione tantissimi voli con l’11% di sconto per partire fino a marzo 2026. Vueling, invece, propone una promozione con voli a partire da 20 euro prenotando entro il 17 novembre tratte dal 1° dicembre al 31 marzo 2026.

Valencia con 26 euro

Colorata, vivace e piena di energia: Valencia è la meta perfetta per chi viaggia da solo e vuole ricaricarsi. Con i suoi contrasti tra modernità e tradizione, dal futuristico complesso della Città delle Arti e della Scienza alle viuzze del quartiere del Carmen, la città spagnola conquista i viaggiatori più curiosi. Si può raggiungere a dicembre con un prezzo incredibile: grazie alla promozione Single’s Day di Vueling, si vola da Roma a Valencia con 26 euro circa.

A dicembre l’atmosfera è magica: luci natalizie, mercatini e clima mite la rendono ideale per una pausa rigenerante. Perfetta per chi sogna di gustare una paella vista mare o semplicemente godersi un tramonto dorato sul Mediterraneo.

Barcellona a meno di 20 euro

Con Wizz Air si può raggiungere invece Barcellona, partendo da Milano, con un biglietto a meno di 20 euro nel mese di gennaio. Un’ottima occasione per trovare l’entusiasmo dopo le feste e godersi un po’ di sole in attesa della primavera. Chi viaggia in solitaria amerà le tante attività, la nightlife vivace e la street art, ma soprattutto avrà modo di vedere dal vivo la Sagrada Familia incoronata la chiesa più alta al mondo dopo gli ultimi interventi di costruzione. Consigliamo di salire sul Bunkers del Carmel per assistere a un tramonto da film.

iStock

Capodanno a Budapest a meno di 36 euro

Nella promo Single’s Day di Wizz Air si trovano ottime scontistiche per le feste, come ad esempio il volo da Milano a Budapest per Capodanno con tratta a meno di 36 euro. La città, durante le feste, è un vero gioiello e per Capodanno sono attese tante iniziative. Dal super relax ai bagni termali (da prenotare in anticipo) alla scoperta delle luci sul Danubio fino ai ruin pubs dove brindare con nuovi amici da ogni parte del mondo. Si può passeggiare sul ponte delle Catene, scoprire la vista mozzafiato dalla Cittadella o rilassarsi alle Terme Széchenyi per un inizio anno da sogno. Tra cultura, relax e nightlife, Budapest è la destinazione perfetta per iniziare l’anno…con voi stessi al centro del viaggio.

Chi vuole festeggiare il Single’s Day e godersi il percorso di rinascita ritrovando se stesso, o semplicemente ama viaggiare in solitaria, dovrebbe approfittare di questi super sconti e prenotare una delle tante mete raggiungibili con i voli low cost.