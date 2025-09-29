Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare Barcellona in autunno con offerte voli

L’autunno è il momento perfetto per concedersi una fuga: l’aria è frizzante, le città si svuotano, i prezzi scendono e i tramonti diventano magia pura. E quest’anno, con Vueling, avete un’occasione da non lasciarvi scappare: prenotando dal 29 settembre ed entro il 3 ottobre si accede a tantissime promozioni e prezzi competitivi che includono weekend e festivi. In più sono disponibili 200.000 posti scontatissimi con prezzi a 21 euro o meno. È sicuramente il momento di organizzare quella vacanza che sognavate da mesi, il weekend romantico o il city break tra amici.

Autunno a Barcellona

C’è chi punta alla Spagna solo in primavera ed estate ma in realtà in autunno ha molto da regalarci. Con un po’ di fortuna anche a novembre si trovano voli in giornate di sole da Milano verso Barcellona con soli 15 euro. Arte, cultura e mare fanno da leit motiv alla fuga nel Mediterraneo.

La città non smette mai di sorprendere con la sua anima vivace, creativa e piena di energia. Potrete perdervi tra i colori del Parc Güell, salire sulla spettacolare Sagrada Família, passeggiare tra i vicoli del quartiere gotico o godervi un pranzo di tapas al mercato della Boqueria.

L’autunno è la stagione perfetta per scoprire la vera anima catalana: le temperature miti invitano a esplorare ogni angolo della città, magari sorseggiando una sangria in una terrazza vista mare. E la sera? Concerti, locali underground e un’atmosfera rilassata che vi farà innamorare.

Parigi in autunno

Parigi è sempre una buona idea e in autunno acquisisce fascino. Che ne dite di una fuga romantica nella città dell’amore? La tratta disponibile a 27 euro a novembre collega Roma Fiumicino alla capitale francese per organizzare un weekend all’insegna dell’arte e alla scoperta dei quartieri più amati.

Dalla passeggiata lungo la Senna con i colori della stagione alle librerie del quartiere latino fino all’opportunità di godersi un pranzo in uno dei bistrot più suggestivi. Da non perdere Montmartre e il Marais, oltre al classico giro attorno alla tour Eiffel. E poi questo è il mese perfetto per assaporare la vita parigina come veri local: colazioni lente, shopping nei piccoli atelier, serate tra musica jazz e vino rosso.

Bruxelles, la meta meno scontata

Da Firenze a Bruxelles in un battito d’ali, tra piazze eleganti, profumo di waffle e architetture da cartolina. Con voli a partire da 39 euro a novembre, è l’occasione perfetta per scoprire una capitale che in autunno diventa pura magia. Le foglie dorate che cadono tra le vie di Sablon, le luci che si riflettono sulla Grand Place, le vetrine piene di cioccolatini artigianali: Bruxelles a novembre è un sogno ad occhi aperti. Potrete dedicarvi a giornate di arte e cultura, visitando i musei del Mont des Arts, o concedervi un pomeriggio di relax nei tipici caffè belgi, sorseggiando una birra locale mentre fuori piove leggermente.

E per gli amanti dei sapori autentici, c’è un mondo da gustare: frites croccanti, moules marinières, e ovviamente cioccolato in ogni forma. Bruxelles in autunno è romantica, elegante e sorprendente, perfetta per un weekend che vi farà staccare davvero la spina.