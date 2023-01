L’offerta per volare a prezzi bassissimi (scade a mezzanotte)

Fonte: 123rf

Nel giorno in cui ha annunciato le nuove rotte aeree che ci saranno quest’anno, Ryanair ha anche lanciato una nuova offerta per volare a prezzi molto convenienti.

L’offerta è valida solo per oggi 12 gennaio e scade a mezzanotte e si può viaggiare in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia volando entro la fine di febbraio.

Ci sono biglietti aerei a partire da 9,99 euro (a tratta) per tantissime destinazioni, in Italia, Europa, Nord Africa e Medioriente. In attesa di poter raggiungere le nuove mete annunciate in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e da Bergamo ovvero Fiume, in Croazia, Zara, sulla costa della Dalmazia, Zante, in Grecia, Belfast, in Irlanda, Brno, nella Repubblica Ceca, Cluj e Iasi, in Romania, e Düsseldorf, in Germania, e da Roma verso Alicante e Palma, in Spagna, Faro, in Portogallo, Rabat, in Marocco, Cork, in Irlanda, Liverpool in Gran Bretagna e Vilnius, in Lituania. ecco i nostri consigli di viaggio per partire in questo periodo.

Andare in Giordania

È il momento giusto per visitare la Giordania, con tutte le sue bellezze storiche e naturalistiche, spendendo davvero poco. Oltre ai voli in offerta per Amman e Aqaba, viaggiare in questo Paese non + affatto costoso. Si arriva ad Amman dove fondamentale è visitare l’antica città di Jerash. Le tappe obbligate per chi visita la Giordania per la prima volta sono naturalmente Petra, magnifica come non mai, e il deserto del Wadi Rum, ma in realtà ci sono tantissimi altri luoghi da visitare.

Fonte: istock

Come Madaba, l’antica città nota per la magnifica moschea dorata, i minareti e per le splendide opere di arte bizantina. Oppure la Valle del Giordano con la città di Al-Karak e la sua Cittadella, il castello più importante della Giordania, ma soprattutto il luogo dove venne battezzato Cristo e il famoso Monte Nebo, da cui Mosè scorse per la prima volta la Terra Promessa. E per chi desidera anche rilassarsi al mare, si può scegliere tra Mar Rosso o Mar Morto. Un viaggio pieno di emozioni che vi consigliamo assolutamente di fare.

Viaggio in Israele

Un altro viaggio che vale la pena fare ora con le tariffe aeree così basse è quello in Israele e in Terra Santa. Ci sono voli diretti dall’Italia a Tel Aviv. Questo Paese offre un’infinità di itinerari davvero per tutti i gusti. Dalla Capitale Tel Aviv, con i suoi edifici moderni, la spiaggia meravigliosa e i locali notturni per cui è famosa alla meravigliosa Gerusalemme, com le sue antiche mura, Patrimonio Unesco, e la storia e la spiritualità che si respira dentro a ogni pietra, davanti al Muro del pianto, nel Santo sepolcro e sulla Spianata delle Moschee.

Fonte: iStock

Ma c’è una Gerusalemme più contemporanea, quella degli ampi viali, dei locali e del famoso Yad Vashe, il Museo dell’Olocausto, un luogo da visitare una volta nella vita. E poi c’è il deserto del Negev, il Mar Morto e l’antica fortezza di Masada, oltre ai luoghi religiosi, come Nazaret, il Lago di Tiberiade, Betlemme e Cesarea. Un viaggio in Israele è un tuffo nella storia.

Partire per il Marocco

Un altro Paese da scoprire in tutte le sue sfumature è il Marocco. La rossa Marrakech, l’azzurra Chefchaouen, la verde catena montuosa dell’Atlante, il blu del mare e il giallo del deserto del Sahara. È uno dei Paesi più affascinanti che si possano visitare. Ci sono voli per Marrakech, Agadir, Tangeri e Fez.

Il tour delle città imperiali è uno degli itinerari più ricchi di storia che merita da solo un viaggio. E poi, ci sono la maestosità dei paesaggi naturali, l’avvolgente atmosfera esotica, il folklore e la tradizione marocchina, gli antichi villaggi, i mercati arabi e le caratteristiche medine. Un viaggio in Marocco è tutto questo e anche di più.