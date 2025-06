Fonte: iStock Nuovo treno tra Pisa e Zurigo

Chi lo ha detto che l’estate è dedicata esclusivamente al mare e alle spiagge paradisiache? La bella stagione è perfetta anche per fare un viaggio che unisca paesaggi da sogno, comfort e un tocco di avventura internazionale. E quest’anno c’è persino una grande novità: dall’8 giugno al 29 settembre 2025, Trenitalia, in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere, attiva un nuovo collegamento giornaliero Eurocity tra Zurigo e Pisa (e viceversa), pensato per chi desidera scoprire l’Europa seduto accanto al finestrino di un treno.

Un’iniziativa che non è solo un semplice ampliamento dell’offerta ferroviaria verso l’estero, ma un vero e proprio invito a tornare ad apprezzare il gusto del viaggio lento, tra Alpi maestose e città d’arte italiane.

Il nuovo treno Eurocity: itinerario e info utili

Il nuovo treno Eurocity parte ogni giorno da Pisa alle 13:20, attraversando alcune delle località più suggestive del nord Italia prima di attraversare le Alpi e arrivare a Zurigo, intorno alle 23:15. Il percorso, che dura circa 10 ore, è tutt’altro che una semplice tratta ferroviaria: è un itinerario panoramico che collega la costa toscana, le Cinque Terre, e la riviera ligure al cuore pulsante del Paese confinante con l’Italia.

Tra le fermate ci sono meraviglie come Viareggio, con il suo lungomare in stile liberty; Massa Centro, punto d’accesso per le Alpi Apuane; La Spezia, porta delle Cinque Terre; Chiavari, autentico gioiello ligure; e Genova Brignole, ideale per chi vuole visitare uno dei centri storici più grandi d’Europa.

In direzione opposta, si parte da Zurigo ogni mattina alle 6:33, con arrivo a Pisa previsto attorno alle 16:00. Un’opportunità per iniziare la giornata sulle sponde del lago di Zurigo e concluderla al tramonto tra le mura medievali della città toscana.

I biglietti partono da un costo di 57,50 euro e sono già disponibili su App e sito Trenitalia, in tutte le biglietterie e presso le agenzie di viaggio abilitate. Va specificato, tuttavia, che dal prossimo 8 giugno sono attivi gli Eurocity da Zurigo a Pisa, mentre quelli da Pisa a Zurigo dal giorno seguente (9 giugno). Qualunque sia il vostro punto di partenza e di arrivo, i convogli avranno frequenza giornaliera fino al 29 settembre 2025.

Una scelta sostenibile, comoda e accessibile

In un’estate (ad essere onesti, da qualche anno) in cui sempre più viaggiatori cercano soluzioni sostenibili, questo nuovo treno rappresenta una valida alternativa all’aereo per chi vuole esplorare il Vecchio Continente con lentezza e attenzione all’ambiente.

Un collegamento che si aggiunge all’attuale rete internazionale gestita da Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, tra cui le tratte Milano–Zurigo–Francoforte, già attive in cooperazione con Deutsche Bahn. L’obiettivo è piuttosto chiaro: rendere il nostro magnifico continente sempre più connesso attraverso una mobilità ferroviaria di qualità, sostenibile e pensata per i viaggiatori contemporanei.

Chi sceglierà questa opzione potrà regalarsi un viaggio che non è solo uno spostamento da un punto all’altro, ma una vera esperienza di esplorazione, comoda e rilassante, che abbraccia i paesaggi alpini, i borghi marittimi e le città d’arte.

Che siate turisti alla scoperta dell’Italia o concittadini in cerca dell’eleganza Svizzera, dall’8 giugno al 29 settembre 2025 questo nuovo Eurocity potrebbe essere il modo più affascinante per spostarsi. E per riscoprire – con lentezza e meraviglia – il piacere di viaggiare in treno.