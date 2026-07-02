Attivo il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli: collegamenti AV/AC tra Puglia e Campania con tempi ridotti, maggiore accessibilità e più regolarità

iStock Treni Frecciarossa fermi al binario della stazione di Napoli Centrale

Il collegamento ferroviario tra Campania e Puglia compie un passo decisivo verso una mobilità più veloce e integrata grazie al nuovo Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli. Il servizio, attivato da Trenitalia (Gruppo FS), rappresenta una delle principali novità dell’estate 2026 sulla linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari e consente di collegare in modo diretto il Salento con il capoluogo campano senza cambi. Un’infrastruttura strategica che rafforza i collegamenti tra due grandi aree metropolitane del Mezzogiorno e migliora l’accessibilità dei territori attraversati.

Il nuovo Frecciarossa diretto tra Campania e Puglia

Il debutto del Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli è stato presentato in anteprima alla stazione di Bari Centrale alla presenza dei sindaci delle principali città coinvolte e dei rappresentanti istituzionali di Campania e Puglia.

Il nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della Variante Cancello sulla nuova linea AV/AC.

Il treno effettua fermate intermedie strategiche lungo il percorso, includendo Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando così le possibilità di spostamento tra i principali centri urbani del Sud Italia. L’obiettivo è ridurre i tempi di viaggio e migliorare la regolarità della circolazione, offrendo un servizio più moderno, efficiente e competitivo.

Benefici della nuova linea AV/AC Napoli–Bari

L’attivazione del nuovo servizio si inserisce nel più ampio progetto della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, che ha già raggiunto 55 chilometri di nuova infrastruttura operativa. Con il completamento del lotto Napoli – Cancello, è stato attivato un nuovo tratto di linea a doppio binario di oltre 15 chilometri che migliora la connessione tra le linee regionali e l’alta velocità, in particolare attraverso il nodo di Napoli Afragola.

Tra le novità infrastrutturali rientrano anche la nuova stazione di Acerra e la futura attivazione delle fermate di Casalnuovo e Centro commerciale. La soppressione di 12 passaggi a livello lungo la tratta storica Napoli – Cancello contribuirà inoltre a migliorare la viabilità urbana. L’investimento complessivo per il progetto è di circa 1,1 miliardi di euro.

I benefici sono concreti: maggiore capacità della linea, riduzione dei tempi di percorrenza, miglioramento della puntualità e un incremento dell’accessibilità per le aree interne. Il collegamento rafforza anche l’asse strategico tra Adriatico e Tirreno, creando nuove opportunità per turismo, imprese e università nel Mezzogiorno.

Come prenotare il Frecciarossa Lecce – Bari – Napoli

I biglietti per il nuovo Frecciarossa diretto tra Lecce, Bari e Napoli sono disponibili attraverso i canali ufficiali Trenitalia, inclusi sito web, app mobile, biglietterie in stazione e self-service automatici. È possibile consultare gli orari, le disponibilità e le tariffe in tempo reale, scegliendo tra diverse soluzioni di viaggio in base alle proprie esigenze.

Il servizio si integra nell’offerta Alta Velocità del Gruppo FS, con coincidenze e collegamenti verso le principali destinazioni nazionali. La stazione di Napoli Afragola, progettata come hub strategico, facilita inoltre l’interscambio tra treni AV, servizi regionali e mobilità su gomma, rendendo più semplice l’accesso all’intera rete ferroviaria italiana e rispondendo alla forte domanda di trasporto sostenibile.