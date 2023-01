Tutte le nuove navi da crociera che salperanno nel 2023

Fonte: iStock | Ph. majaiva Le nuove navi da crociera del 2023

I viaggi in crociera rappresentano, per molti turisti, un’esperienza emozionante e irrinunciabile: sono tantissimi coloro che vogliono regalarsi una vacanza di tutto relax a bordo dei giganti del mare. E il 2023 si prospetta un anno davvero interessante, da questo punto di vista. Nei prossimi mesi, molte nuove navi salperanno per la prima volta. Dalle piccole imbarcazioni extralusso alle mega crociere pronte ad affrontare gli oceani, ecco quali sono le novità in arrivo.

Crociere: le novità per l’Europa

Dal Mediterraneo ai fiordi norvegesi, l’Europa è meta di splendide crociere in grado di soddisfare davvero tutte le esigenze. E nel corso dell’anno ci saranno molte nuove opportunità per esplorare il continente in lungo e in largo (via mare, naturalmente). Partiamo da MSC Crociere, che sta per ampliare la sua flotta: a giugno 2023 dovrebbe debuttare la sua nuova ammiraglia, una nave che presenta dettagli unici come un design d’eccezione e lo scafo interamente trasformato in un’opera d’arte. Si tratta di MSC Euribia, con una capienza di 6.327 passeggeri e un itinerario che porterà i suoi ospiti alla scoperta del Nord Europa. La stagione inaugurale sarà infatti all’insegna delle splendide città scandinave e dei loro incantevoli fiordi.

Il mese successivo sarà il turno della prima nave da crociera della flotta Explora Journeys, il nuovo comparto extralusso di MSC. A partire da luglio, Explora I solcherà i mari per condurre i suoi 922 ospiti verso tutti e cinque i continenti. Le prime rotte riguardano ancora una volta il Nord Europa, e via via si aggiungeranno numerose altre destinazioni come il Nord America, i Caraibi, il Sud America, il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il tutto, ovviamente, all’insegna di un lusso che difficilmente si potrà trovare su altre crociere.

Novità in arrivo anche per Norwegian Cruise Line: la compagnia navale sta per debuttare con la seconda delle sue sei ammiraglie del Progetto Leonardo (la prima è entrata in servizio nell’agosto 2022). Si chiama Norwegian Viva, ha una capienza di 3.215 persone e dovrebbe salpare per la prima volta la prossima estate. Diverse sono le rotte previste per la nuova nave da crociera. Per i suoi viaggi inaugurali, la compagnia ha scelto il Mediterraneo – con scalo anche in numerosi porti italiani. E nei mesi seguenti si dirigerà anche verso i Caraibi.

Le nuove navi da crociera nel mondo

E nel resto del mondo? Importanti novità si prospettano per l’American Cruise Lines, specializzata in piccole imbarcazioni extralusso. Ad agosto salperà infatti la sua American Eagle, mentre ad ottobre sarà il turno dell’American Glory: entrambe accoglieranno 100 passeggeri, per un’avventura alla scoperta della East Coast degli Stati Uniti d’America. È invece la Regent Seven Seas Cruises ad apprestarsi a varare la Seven Seas Grandeur. A partire dal prossimo novembre, la nave con capienza di 750 ospiti navigherà nelle acque cristalline tra Miami e i Caraibi.

A quanto pare, proprio i Caraibi saranno tra le mete principali del 2023. Anche la Carnival Cruise Line è pronta a salpare con la Carnival Jubilee (capienza oltre 5mila persone), che da dicembre inaugurerà alcuni itinerari alla scoperta delle isole caraibiche occidentali. Mentre la Celebrity Cruise, sempre a dicembre, partirà con la sua Celebrity Ascent: la nave, che accoglierà 3mila passeggeri, avrà anch’essa itinerari nei Caraibi.