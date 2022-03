Nuova offerta Ryanair, vale solo 24 ore

Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta low cost, con biglietti aerei a partire da 14,99 euro a tratta. La promozione scade a mezzanotte. Si può partire a questi prezzi bassi da oggi fino al prossimo 7 aprile.

Ci sono offerte per diverse mete in Europa, anche nell’Europa dell’Est, ma, vista la situazione, vi consigliamo di pensare a un viaggio entro i confini nazionali o al massimo dalla parte opposta e quindi Francia, Spagna o Portogallo.

Ci sono voli per la Sardegna a prezzi anche inferiori rispetto all’offerta. Un Milano Bergamo o Malpensa – Alghero costa solo 4,99 euro a tratta. Ci sono voli per Bari da Malpensa, da Roma Fiumicino e da Alghero anche questi a 4,99. Così come per Palermo, si trovano – ancora per poco – biglietti a meno di 5 euro partendo da tantissimi aeroporti (Malpensa, Fiumicino, Bari, Alghero, Cagliari, Bologna, Brindisi, Cuneo, Genova e Napoli). Se non avete ancora le idee chiare, ecco il nostro consiglio di viaggio.

Perché andare ad Alghero fuori stagione

La chiamano “la piccola Barcellona” o la “Barceloneta” della Sardegna quindi, come la città catalana, avrà molto da offrire. In realtà il soprannome è dovuto al fatto che in città è ancora molto diffusa la lingua catalana, parlata da un abitante su cinque, seppur nella variante algherese.

Alghero, che ha un centro storico davvero delizioso, circondato dalle sue famose mura di cinta e ricco di interessanti monumenti e edifici storici, si trova anche in una posizione ideale per escursioni e passeggiate lungo questo tratto di costa sarda, chiamato Riviera del Corallo (e il nome evoca già qualcosa di incredibile), che presenta non poche sorprese.

Una volta arrivati, basta imboccare le strade a caso per rendersi conto dell’eterogeneità di sfondi e scenari, un labirinto di vicoli su cui s’affacciano le mura gialle e le case antiche che rievocano le sue origini catalane. Da non farsi mancare sono le belle passeggiate lungo i bastioni del porto, da cui scorgere i caratteristici tetti rossi delle case e le cupole delle chiese. Come quella di San Michele, con la caratteristica cupola di maiolica colorata, e quella di Sant’Anna del ‘700, in stile tardo-rinascimentale.

Alghero è, come già anticipato, famosa per il corallo, che nell’arte manifatturiera locale viene unito all’oro in un felice connubio artistico. Imperdibile è quindi una visita del museo del Corallo.

Il momento più appassionato dell’anno ad Alghero è la Settimana Santa, con i riti religiosi della tradizione spagnola. Quindi se ci andate prima di Pasqua vi godete anche un evento unico in Italia.