Il Natale più magico si trascorre in treno, sotto l’aurora boreale

Le città italiane (e non solo) sono piene di decorazioni e lucine natalizie in questi giorni, ma c’è una luce davvero speciale in grado di rendere ancor più magica l’atmosfera del Natale 2018: è quella dell’aurora boreale.

Quest’inverno, infatti, Alaska Railroad offre un indimenticabile viaggio in treno attraverso incantevoli paesaggi innevati, sotto la suggestiva luce del nord. L’itinerario a bordo dell’Aurora Train dura 8 giorni e prende il via da Anchorage, dove i passeggeri hanno la possibilità di fermarsi ad esplorare la città. Da lì, il viaggio prosegue verso nord, attraversando Talkeetna: chi vuole può esplorare Denali, il picco più alto del Nord America, e c’è persino la possibilità per i passeggeri di fare un percorso in slitta sulla neve.

Il suggestivo viaggio offerto da Alaska Railroad si conclude a Fairbanks, universalmente riconosciuto in tutto il mondo come uno dei posti migliori per assistere al fenomeno dell’aurora boreale. Il pacchetto è disponibile in vendita al prezzo a persona (in camera doppia) di 1.459 dollari (al cambio attuale pari a circa 1.290 euro). Il primo viaggio partirà proprio il giorno di Natale (martedì 25 dicembre), ed è possibile acquistare il pacchetto fino al prossimo marzo.

Si può effettuare anche il viaggio nel percorso contrario, cioè partendo da Fairbanks. In questo pacchetto è inclusa la possibilità per i viaggiatori di dormire in una cupola geodetica situata nel bel mezzo di una remota foresta boreale. Il primo viaggio in questa direzione partirà venerdì 22 dicembre, e il pacchetto è disponibile fino al giorno 23 del marzo prossimo. Il costo, in questo caso, è pari a 1.639 dollari a persona (poco meno di 1.450 euro).

Chi invece vuole “solo” salire su un treno e osservare gli incantevoli paesaggi offerti dall’Alaska dal finestrino può prenotare il viaggio in treno che dura 12 ore proposto da Alaska Railroad. Il tragitto, in questa opzione, include i passaggi a Wasilla e Talkeetna, ma anche un percorso di 50 miglia sotto l’Hurricane Gulch. I treni partono ogni weekend, dalla metà del mese di settembre fino alla metà del mese di maggio. Il servizio settimanale, al costo di 200 dollari (poco più di 175 dollari), inizia nel mese di dicembre e termina nel mese di marzo.