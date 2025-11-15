Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Babbo Natale a Cinecittà World 2025: eventi imperdibili

Che Natale sarebbe senza i luoghi dello svago per eccellenza per tutte le età? Nei parchi divertimento italiani, il fascino delle feste regala esperienze incredibili per tutta la famiglia, dagli spettacoli di magia ai paesaggi incantati, da Babbo Natale in persona che accoglie i bambini ai mercatini colorati, fino alla possibilità di ammirare l’aurora boreale: ecco quali eventi e attrazioni non perdere assolutamente quest’anno.

Gardaland Magic Winter

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Parco e l’intero Resort di Gardaland si trasformano in un autentico regno incantato: scenografie scintillanti, suggestioni fiabesche ed emozioni travolgenti accompagnano i visitatori tra le attrazioni più iconiche della nuova edizione di Gardaland Magic Winter, nella cornice inconfondibile del Lago di Garda.

Ufficio Stampa

La sorpresa più attesa arriva però sul palco del Gardaland Theatre, dove debutta Supermagic, celebre festival internazionale dedicato all’illusionismo, con lo spettacolo “Arcano”, premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques. In scena, artisti al mondo provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda, protagonisti di sei imperdibili show tra illusioni, trasformismi, ventriloquia e numeri spettacolari. Un’occasione unica in un viaggio sospeso tra realtà e meraviglia.

Gli spettacoli sono in programma dal 5 all’8 dicembre 2025: anteprima il 5 dicembre dalle ore 21 alle 23, sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre alle 17 e alle 21, e lunedì 8 dicembre, con l’ultima replica anticipata alle 17. I biglietti per Supermagic sono disponibili su Vivaticket.com con prezzi a partire da 25 euro e fino a 119 euro per i posti VIP, che includono aperitivo, gadget e altri vantaggi esclusivi.

Ufficio Stampa

Acquaworld Christmas Village

Oltre 10 chilometri di luci e alberi alti fino a 5 metri decorati e scintillanti trasformano in un paesaggio fatato il primo Christmas Village acquatico d’Italia, l’Acquaworld a Concorezzo (MB), pronto a stupire dal 21 novembre 2025 al 6 Gennaio 2026, con un mix perfetto tra divertimento e relax.

L’Area Benessere diventa il cuore pulsante del villaggio: un’oasi calda e luminosa dove migliaia di luci sfiorano l’acqua e danzano sui riflessi delle vasche idromassaggio e delle piscine riscaldate a 31°C. Tra saune rigeneranti, decorazioni scintillanti e giochi di luce, è un vero viaggio sensoriale. I più piccoli? Si divertono tra incredibili scivoli (sono 9) e giochi d’acqua.

Per rendere ancor più speciale l’esperienza, venerdì 20 dicembre prende vita lo speciale “Schiuma Party di Natale”, dedicato ai ragazzi, con musica, divertimento e tanta energia per celebrare insieme l’inizio delle vacanze natalizie in un modo unico e coinvolgente.

Ufficio Stampa

Natale a Cinecittà World

Se per voi Natale fa rima con i film che accompagnano tradizionalmente le feste, allora non potete perdere la proposta di Cinecittà World a Roma: un mix perfetto tra atmosfera cinematografica e divertimento per tutta la famiglia.

Fino al 6 gennaio 2026, adulti e bambini possono vivere il loro personale film delle feste nella Christmas Street, una scintillante New York Anni ’20 vestita a tema tra luci, carrozze e pacchi regalo giganti. Tra gli edifici e le scenografie si susseguono attrazioni e spettacoli dal vivo. Tra le novità dell’anno spiccano la nuova pista di pattinaggio e la suggestiva nevicata artificiale che imbianca la strada.

Torna anche il Christmas Show, spettacolo che accende il Parco sulle note delle più amate colonne sonore natalizie, insieme ai personaggi simbolo del periodo, mentre Santa Claus accoglie i piccoli ospiti nel suo nuovo salotto. I bambini possono scrivere la letterina e inviarla direttamente dalla Sala degli Elfi, dove i laboriosi aiutanti smistano la posta diretta al Polo Nord.

Con l’esperienza I-Fly, gli ospiti possono invece salire sulla montagna russa virtuale e volare sulla slitta di Babbo Natale, consegnando doni in ogni angolo del pianeta. Imperdibili anche il nuovo show “La notte che cambiò il Natale” e l’inedito spettacolo western “Elf Express – Lettere dal West”, con gli elfi postini alle prese con consegne urgenti tra risate e colpi di scena. Ma fate attenzione: tra le vie del parco si aggira un Grinch dispettoso…riuscirà a non cadere nella magia del Natale?

Il 31 dicembre, poi, Cinecittà World saluta l’anno trasformandosi in un enorme Villaggio del Divertimento: dalle 18 in poi, con 40 attrazioni aperte fino a notte, spettacoli dal vivo, concerti, dj set, discoteche, cene, cenoni e dinner show e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. L’ultimo appuntamento è il 6 gennaio, quando arriva la Befana con dolci e sorprese per tutti i bambini.

Magic Christmas a MagicLand

A Valmontone, nella Città metropolitana di Roma, MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud, celebra il periodo natalizio con Magic Christmas, l’evento firmato dal Regno di Babbo Natale di Vetralla.

Tutti i weekend di novembre i visitatori vengono immersi in un percorso suggestivo tra luci sfavillanti, alberi innevati, folletti e melodie natalizie, e anche il Castello di Babbo Natale, dove scattare foto, consegnare le letterine e vivere momenti indimenticabili.

Non mancano le novità: la Fabbrica delle Bollallegre, percorso teatrale e interattivo ricco di luci e scenografie inaspettate, con miniere di carbone, ricette magiche e tanta allegria; Magic Winter, area gonfiabili dove i più piccoli possono scatenarsi scivolando dalla grande casa innevata o percorrendo i vagoni del treno di Babbo Natale; Regno AdvenTour, emozionante percorso che accompagna i visitatori attraverso ventiquattro tappe, come in un calendario dell’Avvento.

Torna anche “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, il musical natalizio più amato di MagicLand nella splendida cornice del Gran Teatro Alberto Sordi, mentre nel Cosmo Academy Planetarium, il più grande planetario d’Europa, è possibile ammirare “Aurora: Lights of Wonder”, spettacolare video VR e fulldome in tempo reale 4K x 4K dell’aurora boreale.

La festosa parata Christmas Parade, l’irresistibile Casa di Marzapane ambulante e il Magic Christmas Express, trenino natalizio che accompagna gratuitamente grandi e piccini, e i Mercatini di natale completano l’offerta dove il divertimento è assicurato.

In occasione di Magic Christmas, il biglietto di ingresso a MagicLand per gli adulti ha un prezzo ridotto a 14,90 euro online e a partire da 19,90 euro in cassa, mentre tutti i bambini pagano 6,90 euro online e 14,90 euro in cassa (dai 90 ai 140 cm di altezza; l’ingresso è gratuito sotto i 90 cm).