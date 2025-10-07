Il grido d’aiuto del Lago di Garda, primo in Italia a richiedere gli stessi diritti delle persone

Non più luogo naturale che l'uomo può sfruttare, ma soggetto da tutelare e proteggere: il Lago di Garda punta a ottenere personalità giuridica come altri elementi naturali nel mondo

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato: 7 Ottobre 2025 07:30

Il grido d’aiuto del Lago di Garda, primo in Italia a richiedere gli stessi diritti delle persone
iStock
Splendida vista su Sirmione, a sud del Lago di Garda

Il Lago di Garda è il primo in Italia a essere candidato a diventare un “soggetto giuridico“: è un grido d’aiuto lanciato da coloro che vorrebbero preservarlo dalle costruzioni massive e dallo sfruttamento legato anche all’overtourism, che rischiano di minacciare l’ecosistema dello specchio d’acqua più grande del Belpaese.

Proprio come le persone in carne ed ossa, anche il lago che si estende a cavallo tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige richiede di poter tutelare i propri diritti: potrebbe diventare il primo lago italiano al quale verrebbe riconosciuto in senso giuridico il diritto di esistere. Proprio come già avvenuto in altre aree del mondo, dove alcuni fiumi, lagune e foreste hanno raggiunto il titolo di personalità giuridica.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Laghi Lago Di GardaItaliaLombardia