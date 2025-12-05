Pizze fritte, cultura inclusiva, tradizioni secolari e tantissimi suoni, luci e colori: il Natale di Napoli è perfetto per intrattenere fino a gennaio bambini e adulti

iStock Vista su Piazza del Plebiscito illuminata per Natale

Napoli, città che merita sempre una visita almeno una volta nella vita, si sa, si prepara nel mese di dicembre a vestire le luci e i colori del Natale, trasformandosi in un palcoscenico diffuso tra tradizione, musica e magia.

Le date da segnare sono i giorni che vanno dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, quando il capoluogo campano allestisce un programma ricco e variegato, pensato per ogni età e capace di coinvolgere l’intera comunità.

Tra concerti, laboratori, rassegne e villaggi tematici, il Natale a Napoli diventa esperienza a 5 sensi: cultura, arte e folklore si intrecciano con la gastronomia e le tradizioni più autentiche.

La Vigilia da Masardona, pizza fritta a Napoli

Il 24 dicembre, Napoli ha un profumo unico: quello della pizza fritta di Masardona, tradizione consolidata da oltre ottant’anni. Migliaia di napoletani e turisti si ritrovano davanti alle sedi di Masardona (Via Giulio Cesare Capaccio, 27 e Piazza Vittoria) per assaporare la pizza fritta tradizionale e il celebre battilocchio, piccolo disco di pasta farcito e perfetto da gustare in piedi.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, invece, la magia della pizza fritta arriva anche a Portici con il pop-up food Segmenti, portando il fascino gastronomico della Vigilia anche in provincia.

Villaggio di Babbo Natale a Piazza del Plebiscito

La Camera di Commercio di Napoli trasforma la storica Piazza del Plebiscito in un villaggio incantato, dall’8 al 21 dicembre, con cinque tendostrutture a tema: Casa di Babbo Natale, Caverna del Grinch, Villaggio degli Elfi, Ufficio Postale del Polo Nord e Bosco degli Abeti.

Il percorso è arricchito da laboratori ludico-didattici, fabbriche di cioccolato e giocattoli, parate musicali, trenini, mascotte e collegamenti con Santa Claus in Finlandia. L’ingresso richiede prenotazione e offre un’esperienza immersiva dedicata a bambini e famiglie.

Altri Natali, il progetto del Comune

Dal 5 dicembre all’11 gennaio 2026 Napoli si accende con “Altri Natali”, il progetto cardine del Comune per le festività, giunto alla quarta edizione. Coinvolgendo associazioni e enti del terzo settore, propone 188 appuntamenti tra concerti, rassegne, laboratori e spettacoli distribuiti in tutte le dieci Municipalità.

L’obiettivo è valorizzare la cultura come strumento di inclusione, coesione sociale e partecipazione. Tra gli ospiti Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Tony Esposito, Raphael Gualazzi e Neri Marcorè.

Sacro Sud nelle chiese di Napoli

Ideato da Enzo Avitabile, il festival Sacro Sud porta dal 13 dicembre al 5 gennaio nelle chiese di Santa Maria Donnaregina Nuova, San Pietro ad Aram, Sant’Anna dei Lombardi e San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio suoni e culture da Spagna, Romania, Gambia, Olanda, Iran e Italia. Tra gli artisti Piñana, Balanescu Quartet, Sona Jobarteh, Ernst Reijseger, Ramin Bahrami e lo stesso Avitabile.

‘700 – Apoteosi di Napoli Capitale della Musica

Dal 16 al 30 dicembre, cinque appuntamenti curati dall’Associazione Domenico Scarlatti, con la direzione artistica di Enzo Amato, ripercorrono la grande stagione della Scuola musicale napoletana del XVIII secolo. Le chiese di Santa Maria la Nova, Santissima Trinità dei Pellegrini e Donnalbina ospitano concerti che celebrano il secolo d’oro della musica partenopea.

Kokoroko – Psychè, contaminazioni e groove

Il 18 dicembre alla Rotonda Diaz di Napoli siete tutti invitati per un concerto unico tra afrobeat contemporaneo e jazz napoletano. I Kokoroko, band afrobeat di fama europea, si esibiscono insieme ai Psychè, gruppo napoletano che fonde jazz, rock ed elettronica, per un’esperienza musicale originale e coinvolgente.

Novecento Breve, nove poeti italiani

Dal 22 al 23 dicembre presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato avrà luogo il Reading-spettacolo a cura di Ladoc, che unisce poesia e musica elettronica dal vivo. Ferdinando Tricarico interpreta grandi poeti del Novecento, da Ungaretti a Pasolini, in un percorso emozionale tra memoria e sperimentazione.

Racconti al Femminile a Napoli

Dal 26 al 29 dicembre, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, si terrà a Napoli la Rassegna musicale dedicata alla forza e sensibilità femminile nella musica, con artiste come Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco e Indra Rios Moore. La manifestazione celebra la creatività e l’identità artistica femminile in un contesto storico e architettonico di grande fascino.

Neapolitan Power – Dalle origini al futuro

Lo spettacolo che celebra la musica napoletana dagli anni Settanta ai Duemila è in programma al PalaVesuvio di Napoli il prossimo 29 dicembre. Sul palco, ensemble e artisti di spicco rendono omaggio a James Senese, Giuseppe Vessicchio e Napoli Centrale. Tra i protagonisti Eugenio Bennato, Tony Esposito, Teresa De Sio, Raiz e molti altri, per un grande finale corale che unisce tradizione e contemporaneità.

Le strade del Natale, San Gregorio Armeno e mercatini

San Gregorio Armeno è la meta imperdibile per chi desidera immergersi nella tradizione dei presepi napoletani. Durante tutto il mese di dicembre, le botteghe artigiane offrono creazioni uniche, veri capolavori che mescolano arte, folklore e passione locale nel cuore del centro storico napoletano.

Natale a Nola, Edenlandia e Castello di Lettere

Al Vulcano Buono di Nola, “Christmas Dreams” offre una pista di ghiaccio di 400 mq e attrazioni natalizie fino al 15 febbraio. Edenlandia ospita “Christmasland” con eventi speciali dal 6 al 26 dicembre, mentre il Castello Medievale di Lettere si trasforma in borgo natalizio con casette artigianali e laboratori creativi nei weekend fino al 6 gennaio.