Natale e Capodanno in barca a vela

Alla ricerca di un modo per rendere davvero unico il proprio Natale e Capodanno? Ecco come partire e ritrovarsi di colpo in barca a vela, guidati da esperti lupi di mare.

Sempre più persone sono alla ricerca di modi particolari per festeggiare il Natale, con il 2018 che potrebbe essere l’anno buono per boicottare le cene e i pranzi in famiglia, spesso asfissianti, per lasciarsi cullare dalle onde del mare, coccolati da un sole caldo. Svariati i siti che propongono tali servizi, da quelli relativi a singoli privati operanti su di un dato territorio, a delle vere e proprie comunità online, atte a fornire una vasta scelta di viaggi in barca a vela e non solo.

Tante le proposte, spesso avanzate da veri e propri lupi di mare, con ricco bagagliaio di storie da raccontare. Dalle isole della Thailandia ad Antigua, da Panama alla Terra del Fuoco, ritrovandosi spesso a ricevere le cure di chi ha deciso di abbandonare la propria vecchia vita per vivere a stretto contatto col mare o magari fare il giro del mondo in barca a vela. Passione ed esperienza al servizio di chiunque decida di prenotare una vacanza di questo genere.

Si ha così la possibilità di prenotare uno o più posti a bordo, fino a occupare l’intera imbarcazione. Un sistema ideale per risparmiare all’occorrenza e soddisfare le esigenze di gruppi di amici. Affidandosi a una piattaforma consolidata si potrà inoltre selezionare attentamente il tipo di vacanza preferito, orientandosi verso l’esperienza ideale. Con l’incombere del Natale e Capodanno non mancano le proposte in merito, così da salutare l’anno trascorrendo l’ultima settimana all’insegna del contatto con la natura e del totale relax, navigando verso il tramonto, assaporando un aperitivo in mare aperto o magari divertirsi con un divertente bagno di mezzanotte.

In Italia è particolarmente attiva la piattaforma Sailsquare, che ha dato il via alla creazione di una community, ma non mancano di certo le alternative. Da Almadelmar a Zeppelin. Una sorta di Airbnb dei mari che richiamerà tantissimi turisti durante queste festività . Per festeggiare Natale e Capodanno dalla Sicilia alla Toscana, restando tra i confini nostrani, dalle Canarie alla Polinesia Francese e oltre, senza porsi limiti.