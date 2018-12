Malta: Capodanno al caldo a meno di due ore di volo

editato in: da

Trascorrere il Capodanno al caldo è il sogno di molti. Per realizzarlo non è necessario volare dall’altra parte del mondo. In meno di due ore infatti si è a Malta.

Da circa due settimane ronza nelle nostre teste una domanda: cosa fare a Capodanno? Ogni anno la storia si ripete e in molti sembrano aver aggirato tale problema in maniera decisamente semplice, preparando le valigie e lasciando i confini italiani. Una o due ore di volo ed ecco servito un Capodanno diverso dal solito, senza essere costretti a girare per strade affollate, in auto, per raggiungere luoghi decisamente noti. Per divertirsi basterà quella voglia di scoperta che solitamente spinge chiunque a partire.

Occorre però incastrare un po’ di impegni, tra il numero di giorni concessi per le ferie ai costi dei biglietti. Se s’intende trascorrere il Natale al caldo dall’altra parte del mondo si avrà infatti bisogno di un budget alquanto ricco e di molto tempo a disposizione. Un clima decisamente mite è però a portata di mano, a circa due ore di volo, rendendo questo Capodanno da sogno una realtà. Per festeggiare al meglio il nuovo anno perché non partire per Malta.

Le temperature si assestano mediamente intorno ai 19 gradi, offrendo la possibilità di godersi un Natale primaverile o addirittura estivo, piuttosto che invernale. Un cambio di rotta piacevole, per una vacanza perfettamente incastrabile tra i propri impegni. Malta è infatti la meta ideale per chi ha poche ferie da poter sfruttare, con tanti luoghi da visitare, nonostante le sue dimensioni ridotte.

Impossibile non visitare il centro storico della Valletta, considerando il suo patrimonio storico, tutelato dall’Unesco. Innumerevoli gli scorci da scoprire e i paesaggi mozzafiato, che solitamente le masse di turisti evitano, limitandosi ai percorsi canonici, senza andare in fondo, scoprendo le reali bellezze di Malta.

Il Capodanno in piazza non è qualcosa di particolarmente sentito ma ci sono svariati posti in cui si organizzano splendidi eventi. Spettacoli e concerti nella piazza di St George alla Valletta ma forse il modo migliore per divertirsi nell’ultima notte dell’anno è girovagare tra i tanti localini che Malta ha da offrire, a Sliema e St. Julian, precisamente nel quartiere di Paceville, un quartiere che di notte si anima, garantendo divertimento assoluto. Il locale più in voga per le sue feste è il Bamboo Bar mentre il più chic è il Portovino.

Ciò che davvero conta però è riuscire a staccare la spina da tutto, dal lavoro ma anche dalle ansie quotidiane che questo periodo dell’anno porta con sé. Basta essere costretti a organizzare tutto nei minimi dettagli. Basta un biglietto, la giusta voglia di partire e l’energia giusta per fare le ore piccole tra le strade di una Malta illuminata a festa.