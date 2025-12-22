Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Natale significa valigie piene, biglietti salvati nello smartphone e la classica corsa contro il tempo per arrivare a destinazione senza intoppi. Ma tra scioperi, traffico aereo alle stelle e meteo ballerino, il rischio ritardo in aereo è sempre dietro l’angolo. Proprio per questo, AirAdvisor ha pubblicato la classifica 2025 degli aeroporti italiani più e meno puntuali durante il periodo natalizio, offrendo una fotografia utile per chi sta programmando viaggi tra dicembre e inizio gennaio.

Lo studio analizza migliaia di voli operati tra il 1° dicembre 2024 e il 10 gennaio 2025, concentrandosi su un dato chiave dal punto di vista dei passeggeri: la percentuale di voli con ritardi pari o superiori a 60 minuti, considerati ritardi significativi. Un indicatore concreto, che racconta cosa succede davvero quando gli aeroporti entrano nel loro momento più critico dell’anno.

Il risultato? Non sempre gli scali più grandi sono quelli più problematici e sapere dove si vola meglio (o peggio) può fare la differenza tra un Natale sereno e uno passato al gate.

I 5 aeroporti più puntuali

Secondo AirAdvisor, alcuni aeroporti italiani si sono distinti per affidabilità anche durante il picco delle festività, dimostrando che un alto volume di traffico non equivale automaticamente a più disagi. Al primo posto c’è Milano Linate, che si conferma lo scalo più puntuale d’Italia nel periodo natalizio, con appena l’1,34% dei voli in ritardo oltre i 60 minuti. Un dato che rafforza la sua reputazione di aeroporto efficiente, soprattutto per i voli nazionali e business.

Segue Napoli Capodichino, con il 2,03% di ritardi significativi. Nonostante l’aumento stagionale di passeggeri diretti verso il Sud, lo scalo partenopeo riesce a mantenere buone performance operative, rivelandosi una scelta solida anche sotto pressione.

Al terzo posto troviamo Roma Fiumicino, principale hub internazionale italiano, con 2,13% di voli in forte ritardo. Un risultato interessante, perché dimostra come una gestione efficiente possa contenere i disservizi anche in uno degli aeroporti più trafficati del Paese.

Completano la top 5 Venezia Marco Polo (2,31%) e Torino Caselle (2,76%), entrambi stabili e affidabili durante uno dei periodi più complessi dell’anno. Dunque, chi parte da questi scali ha avuto, statisticamente, più probabilità di arrivare in orario anche a Natale.

Di seguito la classifica dei 5 aeroporti più puntuali:

Milano Linate (LIN) – 1,34% Napoli Capodichino (NAP) – 2,03% Roma Fiumicino (FCO) – 2,13% Venezia Marco Polo (VCE) – 2,31% Torino Caselle (TRN) – 2,76%

I 5 aeroporti meno puntuali

Non tutti gli aeroporti, però, hanno retto allo stress delle festività allo stesso modo. Alcuni scali italiani hanno registrato percentuali di ritardi significativamente più alte, spesso legate a congestione, rotazioni molto serrate e operazioni ad alta frequenza.

In fondo alla classifica troviamo Bergamo Orio al Serio, con il 6,90% di voli in ritardo oltre un’ora. Lo scalo, fortemente orientato al traffico low cost, risente particolarmente dei picchi natalizi, dove basta poco per far saltare l’intera catena operativa. Segue Milano Malpensa, con 5,07%, penalizzato dall’elevato traffico internazionale e dalla complessità delle operazioni durante i giorni festivi. Al terzo posto tra i meno puntuali c’è Bologna Borgo Panigale (3,50%), seguito da Bari Palese(3,24%) e Palermo Punta Raisi (3,16%).

Secondo AirAdvisor, in questi aeroporti i ritardi tendono anche a propagarsi più rapidamente all’interno della rete aerea europea. In alcuni casi, durante il periodo analizzato, si sono registrati ritardi superiori alle tre ore, trasformando piccoli disservizi in lunghe attese.

Di seguito la classifica dei 5 aeroporti meno puntuali: