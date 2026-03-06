Nella classifica degli aeroporti migliori d’Europa il primo è un italiano: dove l’esperienza è al top

Un nuovo studio svela quali aeroporti internazionali europei sono i migliori per la qualità dell'esperienza pre-partenza: l'Italia trionfa

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato:

Nella classifica degli aeroporti migliori d’Europa il primo è un italiano: dove l’esperienza è al top
iStock
L'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci

L’esperienza negli aeroporti europei sta cambiando concretamente negli ultimi anni. Con l’introduzione di nuove tecnologie ai controlli di sicurezza, servizi più efficienti e la progressiva riduzione delle restrizioni sui liquidi (oltre il tradizionale limite dei 100 ml), diversi scali rendono ormai il viaggio più semplice e piacevole.

Un nuovo studio condotto da Omio, piattaforma per la prenotazione di viaggi e trasporti multimodali, mette in luce i 50 principali aeroporti internazionali e tra loro quelli che offrono la migliore esperienza ai passeggeri, basandosi su 5 dati chiave: regole più flessibili sui liquidi, nuove norme sui dispositivi elettronici nel bagaglio a mano, accesso Fast Track, accesso alla lounge e tasso annuo di cancellazione dei voli. A guidare la classifica degli scali che offrono un percorso pre-partenza più semplice, rapido e confortevole c’è un italiano, ma anche altri aeroporti del Belpaese figurano tra i migliori d’Europa.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Aeroporti