Un nuovo studio condotto da Omio , piattaforma per la prenotazione di viaggi e trasporti multimodali, mette in luce i 50 principali aeroporti internazionali e tra loro quelli che offrono la migliore esperienza ai passeggeri, basandosi su 5 dati chiave : regole più flessibili sui liquidi, nuove norme sui dispositivi elettronici nel bagaglio a mano, accesso Fast Track, accesso alla lounge e tasso annuo di cancellazione dei voli. A guidare la classifica degli scali che offrono un percorso pre-partenza più semplice, rapido e confortevole c’è un italiano, ma anche altri aeroporti del Belpaese figurano tra i migliori d’Europa.

L’ esperienza negli aeroporti europei sta cambiando concretamente negli ultimi anni. Con l’introduzione di nuove tecnologie ai controlli di sicurezza, servizi più efficienti e la progressiva riduzione delle restrizioni sui liquidi (oltre il tradizionale limite dei 100 ml), diversi scali rendono ormai il viaggio più semplice e piacevole .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Il miglior aeroporto europeo è italiano

Uno degli elementi chiave che risulta dall'analisi condotta da Omio riguarda i controlli di sicurezza. In 18 scali su 50 sono già state introdotte regole più flessibili sui liquidi (in alcuni si può arrivare anche a 2 litri): tra questi troviamo Milano Malpensa e Roma-Fiumicino, oltre a grandi hub europei come Barcellona–El Prat, Amsterdam–Schiphol, Londra–Heathrow e Francoforte.

Inoltre, in 35 aeroporti non è più necessario estrarre laptop e dispositivi elettronici dal trolley durante i controlli. Si tratta di innovazioni che riducono le code e lo stress ai varchi, ma che non sono ancora uniformemente diffuse e alcuni aeroporti spiccano rispetto ad altri proprio per questi motivi.

Al primo posto in Europa si è classificato l’aeroporto di Roma-Fiumicino "Leonardo Da Vinci", che si distingue per la qualità complessiva dell’esperienza pre-partenza. A rendere lo scalo particolarmente comodo contribuiscono le nuove regole su liquidi ed elettronica già operative, l’accesso al Fast Track a tariffe accessibili, a partire da circa 10 euro, lounge disponibili da circa 25 euro, collegamenti rapidi e frequenti con il centro di Roma (in circa 32 minuti) e un tasso di cancellazione dei voli contenuto (1,06%). Anche le valutazioni dei passeggeri premiano l’offerta di negozi e ristorazione all’interno del terminal, contribuendo alla prima posizione di Fiumicino.

La Top 10 degli scali europei

Ci spostiamo in Spagna per il secondo aeroporto classificato in Europa: lo scalo di Malaga-Costa del Sol Airport, con caratteristiche simili a quello di Roma Fiumicino. Il terzo gradino del podio è occupato dal Lisbon Portela Airport, in Portogallo, che pur non avendo ancora introdotto le nuove regole sui liquidi consente di lasciare i dispositivi elettronici nel bagaglio a mano durante i controlli.

Di seguito la Top 10 completa della nuova classifica:

Posizione Città Aeroporto Nuove regole sui liquidi Dispositivi elettronici nel bagaglio a mano Accesso Fast Track Accesso lounge Tasso annuo di cancellazione voli 1° Roma FCO – Leonardo Da Vinci–Fiumicino Airport Introdotte Introdotte 10 € circa 25 € 1,06 % 2° Malaga AGP – Costa del Sol Airport Introdotte Introdotte 11 € circa 48 € 0,80 % 3° Lisbona LIS – Portela Airport Non introdotte Introdotte 11 € circa 38 € 1,10 % 4° Barcellona BCN – Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport Introdotte Introdotte 12 € circa 48 € 0,85 % 5° Praga PRG – Vaclav Havel Airport Introdotte Introdotte 8 € circa 42 € 0,80 % 6° Edimburgo EDI – Edinburgh Airport Introdotte Introdotte 8 € circa 46 € 1,65 % 7° Madrid MAD – Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport Introdotte Introdotte 17 € circa 30 € 0,75 % 8° Colonia/Bonn CGN – Cologne Bonn Airport Introdotte Introdotte Gratuito circa 35 € 1,40 % 9° Palma di Maiorca PMI – Palma de Mallorca Airport Introdotte Introdotte 11 € circa 48 € 0,95 % 10° Amburgo HAM – Hamburg Airport Non introdotte Introdotte Gratuito circa 47 € 1,30 %

I migliori aeroporti italiani in classifica

Guardando all’Italia, tra i 50 aeroporti analizzati e inseriti in classifica troviamo 5 italiani: oltre a Roma Fiumicino, al 19° posto figura lo scalo Marco Polo di Venezia, che beneficia di collegamenti rapidi con il centro (circa 20 minuti), ma presenta uno dei Fast Track più costosi in Italia (circa 18 euro).

Anche l’aeroporto di Milano Malpensa (al 23° posto) ha già implementato le nuove regole di sicurezza su liquidi ed elettronica, semplificando i controlli. Tuttavia, sconta tuttora tempi di trasferimento più lunghi verso il centro città (circa 50 minuti con i mezzi pubblici) e costi sui taxi elevati, che possono arrivare a circa 99 euro.

Performance positive anche per l’aeroporto internazionale di Napoli (24° posto), che si distingue per tempi brevi verso il centro (circa 18 minuti) e tariffe taxi competitive (circa 21 euro), pur non avendo ancora adottato le nuove regole sui liquidi e mantenendo procedure più tradizionali ai controlli. Al 41° posto troviamo l'aeroporto di Palermo, dove l'accesso al Fast Track è tra i più economici d'Europa.

Di seguito i dati relativi agli aeroporti italiani in classifica.