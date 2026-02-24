Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Tra i migliori aeroporti per una vacanza in montagna c'è Salisburgo

Non sempre il primo ostacolo di una vacanza in montagna è il meteo. Per chi sceglie la montagna anche fuori dal classico schema della settimana bianca, magari alternando sci, ciaspolate e trekking invernale, l’affidabilità dello scalo di arrivo diventa un fattore decisivo. È proprio su questo aspetto che si concentra l’ultima analisi pubblicata da AirAdvisor, che ha valutato quali aeroporti europei garantiscono maggiori probabilità di arrivare a destinazione senza imprevisti durante la stagione invernale 2025-2026.

Lo studio prende in esame 23 aeroporti comunemente utilizzati come porte d’accesso alle principali regioni montane europee individuando quelli più solidi dal punto di vista operativo nei mesi tra novembre e gennaio, periodo in cui traffico turistico e condizioni meteo mettono sotto pressione il sistema aeroportuale.

Come è stata stilata la classifica

AirAdvisor ha elaborato la graduatoria utilizzando i dati proprietari AIRDATA, basati sulle interazioni e sulle performance reali dei voli durante la stagione invernale. L’obiettivo non era premiare la quantità di collegamenti o la dimensione degli aeroporti, ma capire quali riescono a mantenere stabilità operativa quando la pressione cresce.

Quattro gli indicatori presi in considerazione, con pesi differenti. Il più importante riguarda la percentuale di voli con ritardi superiori ai 60 minuti, parametro che incide per il 40% sul punteggio finale e che rappresenta uno dei principali rischi per chi deve proseguire verso località montane spesso raggiungibili solo con transfer dedicati.

Seguono la durata media dei ritardi, il tasso di cancellazione e il volume complessivo dei voli invernali. Quest’ultimo elemento serve a contestualizzare i risultati: gestire bene poche rotte è diverso dal farlo con flussi elevati di passeggeri nel pieno dell’alta stagione.

Ne emerge un quadro piuttosto chiaro. Gli aeroporti meglio posizionati sono quelli capaci di limitare gli effetti domino tipici dell’inverno: piccoli ritardi che diventano lunghe attese, cancellazioni che saturano rapidamente i voli alternativi, difficoltà di recupero quando le condizioni meteo peggiorano.

I 2 italiani in classifica

Nella classifica trovano spazio anche 2 aeroporti italiani, con risultati nel complesso solidi, ma senza veri exploit. Torino si distingue più degli altri, piazzandosi nelle prime posizioni grazie a una performance regolare su tutti gli indicatori: niente picchi eccezionali, ma nemmeno criticità evidenti nei mesi più complessi dell’inverno.

Verona entra tra i migliori scali europei a pari merito con Basilea, confermando il suo ruolo strategico per l’accesso rapido alle Dolomiti e alle località alpine del Nord-Est.

La Top 10 degli aeroporti per le vacanze in montagna

In cima alla classifica si trova l’Aeroporto di Salisburgo, con un punteggio di 9,25. Una posizione quasi naturale: lo scalo austriaco è uno dei principali gateway verso le Alpi e conferma una gestione particolarmente efficace dei picchi stagionali.

Subito dietro Bratislava e Monaco di Baviera, entrambi a quota 9,00. Monaco, in particolare, dimostra come anche un grande hub possa mantenere standard elevati nonostante volumi di traffico molto consistenti durante l’inverno.

Ai piedi del podio compare Torino (8,95), che beneficia di prestazioni equilibrate su tutti gli indicatori, senza criticità evidenti. Seguono Vienna (8,90) e una coppia a pari merito: EuroAirport Basilea e Verona (8,50), entrambi punti strategici per l’accesso rapido alle Alpi centrali.

Zurigo (8,40) conferma la propria solidità operativa, mentre più a nord spiccano Oslo (8,30) e Stoccolma Arlanda (7,90), aeroporti abituati a operare in condizioni climatiche impegnative e quindi meno vulnerabili agli effetti della stagione fredda.

Chiude la top ten Lione (7,65), snodo importante per raggiungere le Alpi francesi, con performance complessivamente stabili anche nei mesi più trafficati.

La top 10: