Paura di volare? Le turbolenze di certo non aiutano chi soffre d’ansia quando si trova a viaggiare a bordo di un aereo, sebbene si tratti di eventi atmosferici completamente normali e raramente pericolosi.

Come per le tratte aeree che registrano quantità e intensità maggiori di turbolenze, anche gli aeroporti possono essere più o meno soggetti a tale fenomeno, a causa di molteplici fattori come la posizione (in particolare vicino a elevati sistemi montuosi), le temperature e le variazioni stagionali del vento. A stilare una classifica annuale degli scali “più turbolenti” è la piattaforma specializzata Turbli, che ha analizzato circa 550 dei più grandi aeroporti del mondo e più di 10.000 rotte relative al 2025. A livello europeo, però, emerge un dato curioso: ben 3 aeroporti italiani compaiono nella classifica, e uno di questi risulta addirittura il più turbolento in assoluto.

Aeroporti europei più turbolenti

Oltre alla classifica sulle rotte aeree con più turbolenze nel mondo e in Europa, Turbli ha reso disponibile anche quella relativa agli aeroporti. In particolare, per ogni scalo, la turbolenza media è stata calcolata su un volume di circa 200 km di diametro e 6.000 metri di altezza, con centro a 3.000 metri sopra l’aeroporto. I dati (forniti dal NOAA e dal Met Office del Regno Unito), sono quindi riferiti alle turbolenze registrate in avvicinamento e in discesa, escludendo il decollo e l’atterraggio, poiché questi ultimi sono influenzati principalmente dalle componenti del vento trasversale.

La turbolenza è espressa in termini di velocità di dissipazione vorticosa (EDR -Eddy Dissipation Rate), ovvero l’indice che quantifica l’intensità dell’instabilità dell’aria lungo una rotta. I livelli sono classificati in turbolenza leggera (0-20), moderata (20-40), moderata-grave (40-60), intensa (60-80) oppure estrema (80-100).

A livello Europeo, nell’ultimo anno, ad attirare l’attenzione sono in particolare gli aeroporti italiani. Ben 3 figurano addirittura nella top 5: quello di Torino è risultato lo scalo più turbolento dell’anno nel Vecchio Continente, seguito al secondo posto dall’aeroporto di Milano Malpensa. Al quarto posto si posiziona invece lo scalo di Bergamo – Orio al Serio, che recentemente ha cambiato volto con un nuovo terminal e interessanti novità sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano. In realtà, però, quest’anno gli aeroporti italiani più turbolenti sono diminuiti rispetto all’anno precedente: nella classifica, al 10° posto, compariva infatti anche lo scalo di Verona.

Di seguito la classifica completa degli aeroporti europei “più turbolenti”

Torino: Aeroporto di Torino-Caselle “Sandro Pertini” (TRN) – EDR medio 15.439; Milano: Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) – EDR medio 14.797; Ginevra: Aeroporto Internazionale di Ginevra (GVA) – EDR medio 14.435; Bergamo: Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio “Il Caravaggio” (BGY) – EDR medio 14.412; Podgorica: Aeroporto di Podgorica (TGD) – EDR medio 14.097; Soči: Aeroporto Internazionale di Soči-Adler (AER) – EDR medio 14.087; Lione: Aeroporto di Lione-Saint-Exupéry (LYS) – EDR medio 14.081; Zurigo: Aeroporto di Zurigo-Kloten (ZRH) – EDR medio 14.019; Trondheim: Aeroporto di Trondheim-Værnes (TRD) – EDR medio 14.016; Valencia: Aeroporto di Valencia-Manises (VLC) – EDR medio 13.916.

Aeroporti più turbolenti del mondo

Allargando lo sguardo al resto del pianeta, la classifica globale degli aeroporti più turbolenti conferma nei primi tre posti scali già noti per le condizioni atmosferiche complesse. A dominare è l’aeroporto Arturo Merino Benítez di Santiago del Cile, seguito dagli scali argentini di Mendoza e Salta, spesso interessati da forti correnti montane legate alla Cordigliera delle Ande.

Di seguito la top 10 completa degli aeroporti più turbolenti del mondo: