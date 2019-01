MSC avrà delle nuove mini navi per crociere di lusso

editato in: da

Le crociere di lusso? Sono quelle a bordo di piccole navi, con pochi passeggeri, dove il servizio è personalizzato e curato nei minimi dettagli. Cosa non facile quando a bordo di una nave ci sono 5mila persone.

È quanto farà MSC, che ha annunciato di la costruzione di nuov167e navi da crociera molto più piccole della Seaside, Seaview, Meraviglia e delle altre città galleggianti che oggi solcano i mari.

Navi da sole 64.000 tonnellate, quando le MSC Seaside e Seaview ne pesano più del doppio e la Meraviglia quasi il triplo.

Saranno quattro le nuove mini navi da crociera superlusso, tutte costruite da Fincantieri, che faranno parte delle 14 nuove navi in arrivo entro il 2026. La prima sarà pronta per il 2023 e ogni anno ne arriverà una nuova.

Le navi extralusso avranno al massimo 500 cabine per un totale di mille passeggeri. A bordo, pochi ristoranti, ma gourmet.

Il design delle navi sarà innovativo, con lo scopo di garantire il massimo comfort e il massimo relax a quei pochi fortunati che potranno permettersi una crociera a bordo di queste navi.

Anche dal punto di vista tecnologico saranno dotate degli ultimi ritrovati, con un particolare occhio di riguardo all’eco-sostenibilità e garantendo il massimo della sicurezza.

Grazie alle loro dimensioni ridotte, inoltre, queste navi seguiranno degli itinerari diversi, insoliti, unici insomma. Potranno navigare in acque più basse e addentrarsi tra fiordi e canali dove le navi da crociera non si sono mai addentrate.

Già oggi sulle navi di MSC esiste un’area privata e accessibile a pochi passeggeri che desiderano ricevere un trattamento diverso e più esclusivo rispetto a tutti gli altri a bordo della stessa nave. Lo Yacht Club ospita infatti suite di varie dimensioni, anche a due piani, dotate di ogni comfort. I passeggeri che viaggiano in queste speciali cabine hanno un ristorante dedicato, una spa solo per loro e possono usufruire di servizi di lusso, dal check-in senza fila al maggiordomo personale a disposizione 24 ore su 24. Questo tipo di sevizio è sempre più richiesto dagli ospiti. Motivo per cui la compagnia italiana ha deciso di far costruire delle navi da crociera solo per i passeggeri di un certo livello.