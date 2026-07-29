Tuomas Uusheimo Aalto House, Helsinki

Gli Aalto Works, il complesso di tredici edifici progettati in Finlandia dagli architetti Alvar, Aino ed Elissa Aalto, sono entrate nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 2026. Il riconoscimento premia un insieme di opere considerate di valore universale per il loro contributo all’architettura moderna e per la capacità di unire funzionalità, estetica e attenzione al benessere delle persone. Per la prima volta la Finlandia vede inserito nella lista UNESCO un sito dedicato all’architettura moderna, testimonianza dell’importanza internazionale del lavoro degli Aalto.

Distribuiti tra Helsinki e altre località del Paese, gli edifici raccontano un modo innovativo di progettare gli spazi: non semplici strutture, ma ambienti pensati per migliorare la vita quotidiana attraverso il rapporto tra luce, materiali, natura e comunità.

La capitale finlandese rappresenta il punto di partenza ideale per scoprire questo patrimonio, grazie alla presenza di cinque opere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Il percorso prosegue poi verso altre città finlandesi, seguendo le tappe principali di un itinerario dedicato all’architettura umanista del Novecento.

Itinerario Aalto Works a Helsinki

Helsinki ospita la più alta concentrazione di edifici degli Aalto inclusi nel sito UNESCO. La città dove gli architetti hanno vissuto e lavorato permette di comprendere l’evoluzione del loro linguaggio progettuale, dai luoghi privati agli edifici pubblici destinati alla collettività.

Aalto House

La prima tappa dell’itinerario è la Aalto House, completata nel 1936 nel quartiere residenziale di Munkkiniemi, una zona della città caratterizzata da ville private e spazi verdi. L’edificio fu la casa della famiglia Aalto e rappresenta una sintesi dell’approccio progettuale degli architetti, basato sull’equilibrio tra funzionalità, comfort e uso di materiali naturali.

Gli ambienti domestici mostrano l’attenzione riservata alla vita quotidiana: ogni elemento, dagli arredi alla disposizione degli spazi, è studiato per creare un ambiente armonioso e accogliente. La casa riflette inoltre il concetto di opera d’arte totale, tipico del lavoro degli Aalto, dove architettura, mobili, illuminazione e dettagli d’interni dialogano tra loro.

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Aalto Studio

A breve distanza dalla Aalto House si trova l’Aalto Studio, completato nel 1955 come sede dello studio professionale. L’edificio ospitava gli uffici degli architetti, gli spazi comuni e l’appartamento del custode, diventando il centro operativo da cui nacquero numerosi progetti del dopoguerra.

Lo studio rappresenta un esempio dell’idea di ambiente di lavoro secondo gli Aalto: uno spazio funzionale ma anche stimolante, progettato attraverso l’uso sapiente della luce naturale e di materiali semplici. L’organizzazione degli interni dimostra la ricerca di un equilibrio tra esigenze pratiche e qualità dell’esperienza quotidiana con spazi flessibili.

Entrambi gli edifici sono aperti ai visitatori su prenotazione.

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National Pensions Institute KELA

Nel quartiere Töölö si trova il palazzo dell’Istituto Nazionale delle Pensioni KELA, completato nel 1956. L’edificio, sede principale del sistema pensionistico statale finlandese, mostra come il linguaggio architettonico degli Aalto potesse adattarsi anche agli spazi amministrativi.

Particolare attenzione è dedicata agli interni, dove illuminazione naturale e artificiale vengono integrate per rispondere alle diverse funzioni dell’edificio. La struttura occupa un intero isolato leggermente arretrato rispetto a Mannerheimintie, una delle principali arterie di Helsinki, creando un rapporto equilibrato tra edificio e contesto urbano.

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House of Culture

La Casa della Cultura, terminata nel 1958, è uno degli edifici più rappresentativi del modernismo finlandese. Costruita dal Partito Comunista Finlandese con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile all’intera popolazione, nacque come spazio dedicato alle attività collettive.

Il complesso ospitava sale per concerti, cinema, teatro, danza, cori, attività sportive e incontri pubblici. La sua progettazione evidenzia la convinzione degli Aalto che l’architettura potesse favorire la partecipazione sociale e rafforzare il senso di comunità.

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Finlandia Hall

L’ultima tappa nella capitale è la Finlandia Hall, completata nel 1971 e considerata la più grande opera degli Aalto a Helsinki. Situata vicino al Museo Nazionale della Finlandia e al Parlamento, è una sala da concerto e centro congressi pensato per ospitare eventi nazionali e internazionali.

La struttura nasce dall’idea di creare un luogo d’incontro tra popoli e culture. Le sue soluzioni architettoniche riflettono la ricerca di un equilibrio tra monumentalità e attenzione alla persona. Dopo una ristrutturazione realizzata tra il 2022 e il 2025, la Finlandia Hall offre anche nuovi spazi aperti al pubblico, inclusi appartamenti arredati con mobili e complementi progettati dagli Aalto.

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Da Helsinki alla Finlandia centrale

Il viaggio sulle tracce degli Aalto continua verso altre regioni finlandesi, dove si trovano edifici legati a funzioni diverse: dalla sanità all’istruzione, dalla cultura alla progettazione urbana.

Jyväskylä e Muuratsalo

La città di Jyväskylä, nella regione dei laghi, è un altro dei principali luoghi dell’eredità Aalto, con diversi edifici inclusi nel sito UNESCO. Qui si trovano il Municipio di Säynätsalo, il campus dell’Università di Jyväskylä e la Casa sperimentale di Muuratsalo.

Il Säynätsalo Town Hall (Municipio di Säynätsalo), realizzato tra il 1949 e il 1952, rappresenta uno degli esempi più importanti di architettura civica degli Aalto. Il complesso combina funzioni amministrative e spazi pubblici, creando un ambiente pensato per favorire l’incontro tra cittadini.

Il campus dell’Università di Jyväskylä racconta invece l’interesse degli Aalto per l’architettura educativa, con edifici progettati per accompagnare la vita degli studenti.

La Muuratsalo Experimental House (Casa sperimentale di Muuratsalo) – oggi museo – fu costruita negli anni Cinquanta come un laboratorio architettonico immerso nella natura, dove materiali e tecniche costruttive venivano sperimentati in dialogo con il paesaggio circostante.

Le altre tappe dell’itinerario Aalto

A Seinäjoki, nella Finlandia occidentale, il Seinäjoki Civic Centre (Centro Civico), realizzato tra il 1951 e il 1987, mostra invece la capacità degli Aalto di progettare interi sistemi urbani, combinando edifici amministrativi, culturali e religiosi. Restando nella Finlandia occidentale troviamo poi Villa Mairea a Noormarkuu, costruita tra il 1938 e il 1939, una residenza privata considerata uno dei massimi esempi della ricerca degli Aalto sull’integrazione tra architettura, arte e natura. La Villa è aperta al pubblico e conserva interni autentici.

Passando nella costa sud-occidentale e del golfo di Finlandia, tra le opere UNESCO fanno parte anche il Paimio Sanatorium (Sanatorio di Paimio), una delle prime grandi affermazioni internazionali di Alvar e Aino Aalto, costruito tra il 1929 e il 1933. Nato come struttura sanitaria, il progetto riflette una visione innovativa dell’architettura come elemento capace di contribuire al benessere dei pazienti attraverso luce, colori, arredi e organizzazione degli spazi. Questo edificio avrà in futuro anche una destinazione turistico-ricettiva.

A Kotka si trova la Sunila Pulp Mill residential area (zona residenziale della cartiera Sunila), sviluppata tra il 1936 e gli anni Cinquanta come esempio di pianificazione urbana legata al mondo industriale. Il progetto, considerato un capolavoro del modernismo democratico, integra abitazioni, servizi e ambiente naturale secondo una concezione moderna della comunità.

L’itinerario comprende infine la Church of Three Crosses (Chiesa delle Tre Croci) a Imatra, completata nel 1958 – e ancora in uso.