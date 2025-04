Fonte: Ufficio Stampa teamLab Phenomena Abu Dhabi, il museo avveniristico

Abu Dhabi si conferma epicentro della cultura contemporanea con l’apertura ufficiale di teamLab Phenomena, un’esperienza artistica multisensoriale senza precedenti nel cuore del Distretto Culturale di Saadiyat.

L’inaugurazione, che ha visto una cerimonia spettacolare e la partecipazione di numerose star internazionali, segna una nuova era per l’arte esperienziale e interattiva.

Una notte di stelle, droni e sinfonie: l’inaugurazione di teamLab Phenomena

Il 18 aprile 2025, Abu Dhabi ha celebrato con sfarzo e visione l’inaugurazione di teamLab Phenomena, nuovo simbolo dell’arte digitale e immersiva che ha preso vita nel Distretto Culturale di Saadiyat. Alla cerimonia di apertura ha partecipato Sua Altezza lo Sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe Ereditario di Abu Dhabi, che ha ufficialmente dato il via a un progetto destinato a ridefinire le frontiere dell’arte.

L’evento, riservato a ospiti VIP, è stato arricchito da una performance dal vivo del celebre compositore e pianista italiano Ludovico Einaudi, le cui melodie delicate e ipnotiche hanno incantato il pubblico e dato vita a un’atmosfera di intensa suggestione.

La serata è culminata in uno spettacolare show tecnologico: 6.000 droni sincronizzati hanno dipinto il cielo con coreografie luminose mozzafiato, accompagnate da un’esplosione di fuochi d’artificio, il tutto pensato per evocare stupore e introdurre i presenti all’universo sensoriale di teamLab.

Celebrità internazionali e menti visionarie per una serata indimenticabile

L’inaugurazione ha richiamato alcune delle personalità più influenti del mondo dell’arte, del cinema, della musica e della spiritualità, così da trasformare Abu Dhabi nel crocevia globale della creatività. Hanno sfilato tra le installazioni luminose e avvolgenti star del calibro di Cate Blanchett, vincitrice dell’Oscar, Andrew Garfield, protagonista di numerosi blockbuster, Natalia Dyer di Stranger Things, e Grant Gustin, volto noto del mondo DC Comics.

A loro si sono uniti Pom Klementieff, interprete nei film Marvel, il premio Oscar Brendan Fraser, l’icona musicale Swizz Beatz, il produttore sperimentale Flying Lotus, e il leader spirituale Sadhguru, che ha aggiunto un tocco di riflessione alla serata.

La presenza di tali ospiti d’eccezione ha confermato la rilevanza globale del progetto teamLab e la volontà di Abu Dhabi di posizionarsi come punto di incontro tra avanguardia tecnologica, arte e umanità.

Un’esperienza artistica trasformativa e irripetibile

teamLab Phenomena Abu Dhabi non è semplicemente una galleria o un museo: è una piattaforma dinamica e in continua trasformazione che invita i visitatori a interagire, riflettere e partecipare in maniera attiva al processo artistico. Le opere esposte, create dal collettivo artistico giapponese teamLab, rispondono ai movimenti e alla presenza del pubblico, e propongono esperienze che non si ripetono mai allo stesso modo.

Ogni visita è un percorso unico, che si plasma in tempo reale grazie all’interazione tra la tecnologia avanzata e la percezione umana. La luce, il suono, lo spazio e i corpi diventano elementi vivi in una narrazione visiva che cambia di continuo, ridefinendo i confini stessi dell’arte. In questo senso, teamLab Phenomena diventa un laboratorio di percezione e consapevolezza, dove l’arte si fa esperienza e l’esperienza si fa conoscenza.

La realizzazione di teamLab Phenomena si inserisce all’interno di una strategia culturale più ampia che punta a consolidare il Distretto Culturale di Saadiyat come uno dei più importanti hub creativi del mondo. Situato a pochi passi dal Louvre Abu Dhabi, il nuovo spazio si affianca a un contesto già ricco di istituzioni di prestigio e contribuisce a fare della capitale emiratina una meta imprescindibile per gli appassionati d’arte, innovazione e cultura.

Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, ha sottolineato il valore simbolico e strategico del progetto, definendolo “un punto di riferimento culturale rivoluzionario” che “incarna una visione audace e globale della creatività contemporanea”. Il suo intervento ha ribadito l’impegno degli Emirati nel favorire il dialogo interculturale e nel promuovere iniziative capaci di ispirare le generazioni future.