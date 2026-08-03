Vi consigliamo alcuni libri usciti di recente e che abbiamo letto per ispirare i vostri viaggi

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF I libri di viaggi consigliati per l'estate

Sotto l’ombrellone o sdraiati su un’amaca all’ombra di un bosco di montagna, agosto è sempre il mese del relax e il più indicato per dedicarsi alla lettura. Sempre con lo sguardo che spazia lontano, verso la prossima meta di viaggio.

Vi consigliamo alcuni libri usciti di recente e che abbiamo letto che a nostro parere potrebbero essere d’ispirazione per i vostri viaggi.

Ed è un poco la notte e un poco l’alba di Ilaria Tuti

Ilaria Tuti, apprezzatissima autrice di romanzi bestseller tra cui la serie di gialli con Teresa Battaglia divenuti una fiction Tv di successo (es Ninfa dormiente), è tornata in libreria con una storia ambientata durante Seconda Guerra Mondiale durante l’invasione della Carnia da parte dei Cosacchi. Con il libro Ed è un poco la notte e un poco l’alba, pubblicato da Longanesi, siamo nella parte nord-occidentale del Friuli-Venezia Giulia, ed è lì che possiamo scoprire scenografie meravigliose, tra montagne, boschi fitti e borghi da visitare. Sono diversi i luoghi citati nel romanzo, una terra di confine che porta in sé credenze antiche, dove vive la protagonista Serafina.

Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi

L’ultimo giallo pubblicato da Piergiorgio Pulixi, Il nido del corvo, edito da Feltrinelli, è ambientato nella sua Sardegna e in particolare nella penisola del Sinis. Se avete letto altri noir dell’autore, questo è l’ultimo capitolo della saga che vede protagonisti gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi (se non li avete ancora letti ve li consigliamo) che porta il lettore alla scoperta di un Sardegna insolita e fuori dalle solite rotte turistiche, nella campagna sarda desolata che ricorda il west più selvaggio, al centro della costa occidentale sarda, una zona che merita di essere scoperta.

Il tempo dell’orologiaio di Maurizio de Giovanni

Per i fan di Maurizio de Giovanni, autore di popolari serie poliziesche come quelle del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre, vi suggeriamo l’ultimo libro Il tempo dell’orologiaio, Feltrinelli Editore, che chiude la saga dell’Orologiaio di Brest (altro libro da leggere). una storia avvincente ambientata tra l’Italia e la città portuale di Brest, in Bretagna, affacciata sulla costa atlantica francese. L’architettura austera di questa città è quella tipica del Nord, e un viaggio in questa zona della Francia merita davvero.

Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone

L’ultimo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Casa Editrice Nord, ci fa viaggiare indietro nel tempo nel Salento degli Anni ’60. Il libro è una guida di viaggio ideale da utilizzare per visitare Lecce e i suoi dintorni, per confrontare le immagini di allora con quelle di oggi, ma anche per assaporare luoghi che colmano lo sguardo di meraviglia.

Ricordati di essere felice di Sara Goodman Confino

Un viaggio speciale, non solo alla scoperta di luoghi di incredibile bellezza come sono quelli della East Cost degli Stati Uniti, ma anche di se stessi e della storia della propria famiglia. È quello che compie Jenna, protagonista del bellissimo romanzo Ricordati di essere felice scritto da Sara Goodman Confino e pubblicato da Libreria Pienogiorno. Si parte dal Maryland per arrivare nello Stato del Massachusetts, un itinerario perfetto, non troppo lungo, ma che possiamo ripercorrere andando alla scoperta di alcuni luoghi iconici che valgono un viaggio.

Io sono Adele di Csaba dalla Zorza

La magia della Provenza non ha bisogno di presentazioni, perché è una regione della Francia che regala meraviglia ovunque si sposti lo sguardo: da paesini pittoreschi, ricchi di storia e arte, a una natura sorprendente e magica, fino a città che offrono un’immersione totale in un passato incredibile. Io sono Adele, l’ultimo libro nato dalla penna di Csaba dalla Zorza (Ed. Marsilio) ci porta a Villeneuve-lès-Avignon, nella vita di una donna di sessant’anni che si è trasferita in questo luogo per fare da governante in una casa privata. Una guida di viaggio per scoprire pian piano una terra che ha ancora molto da svelare.

I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini

Torna Rocco Schiavone, il burbero vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini, ma molto noto anche per le serie Tv, nell’ultimo libro I tramezzini di Rocco Schiavone (Sellerio). Questi libri hanno già portato sulle location tantissimi turisti e sono sempre più i luoghi nei quali si svolgono le gesta del poliziotto. dalla Capitale, Roma, ad Aosta “la Roma delle Alpi”, dove vive – il suo appartamento è affacciato sulle rovine romane – e lavora, ma senza mai sentirsi veramente a casa. Una nuova e avvincente avventura, perfetta per rilassarsi sotto l’ombrellone.