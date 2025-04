La compagnia aerea di Dubai è stata riconosciuta la migliore al mondo, sia per chi viaggia in First Class sia in Premium Economy: qui vi raccontiamo perché

Volare con la migliore compagnia aerea

Da viaggiatori assidui, tutti noi abbiamo delle preferenze quando si tratta di scegliere con chi volare. Le opzioni, in base alle destinazioni, possono essere diverse e i criteri che vengono considerati sono differenti: dai prezzi alla qualità del cibo offerto in volo, dalla reputazione della compagnia in termini di efficienza o puntualità alle regole riguardanti i bagagli.

Se siete curiosi di scoprire quali compagnie aeree offrono la migliore esperienza complessiva, vi basterà dare un’occhiata ai vincitori del Business Traveller Middle East (BTME), l’evento annuale organizzato dalla rivista omonima per premiare le eccellenze nel settore dei viaggi e del turismo.

Quest’anno, a portare a casa ben quattro premi, c’è la compagnia aerea Emirates, riconosciuta come la “Migliore compagnia aerea a livello mondiale” per il dodicesimo anno consecutivo, la “Migliore First Class”, la “Migliore Premium Economy Class” e la “Migliore Lounge Aeroportuale in Medio Oriente”.

Fonte: @Emirates

Perché Emirates è la migliore compagnia aerea al mondo

Emirates è stata dichiarata la migliore compagnia aerea a livello mondiale e, da sempre, rappresenta una delle più amate dai viaggiatori. Le ragioni sono da ricercare sia nell’esperienza di lusso e comfort offerta che nei servizi, tra i quali la connettività wifi e un sistema di intrattenimento all’avanguardia a bordo con un massimo di 5.000 canali tra tv, film, musica e notizie.

Durante l’evento Business Traveller Middle East (BTME), la compagnia aerea con sede a Dubai si è distinta in ben quattro categorie. I suoi punti di forza sono la copertura e l’utilizzo di aerei moderni e aggiornati (entro la fine del 2025 servirà oltre 70 città in tutto il mondo con Boeing 777 e Airbus A380 rinnovati e nuovi A350) e l’esperienza sia in First Class che in quella Premium Economy.

L’esperienza di First Class garantisce il massimo del comfort con suite private completamente chiuse, caviale e champagne Dom Pérignon illimitati, pigiami idratanti di lusso, prodotti per la cura della pelle Byredo e prodotti per la doccia sostenibili Voya, nonché kit di cortesia Bulgari. Chi viaggia con la Premium Economy Class avrà invece spaziosi sedili reclinabili in pelle, kit di cortesia gratuiti su voli selezionati ed esperienze culinarie di alta qualità, il tutto accompagnato dal suo spumante esclusivo – Chandon Vintage Brut 2017.

Infine, è molto apprezzata anche l’esperienza a terra, dove le tre First Class Lounge presso l’aeroporto internazionale di Dubai offrono di tutto, da un’area commerciale duty-free premium dedicata a una ristorazione à la carte con una moltitudine di opzioni di menù, una spa Timeless con servizi gratuiti, una cantina e molto altro ancora.

Fonte: Ufficio Stampa

Un brand amato da tutti i viaggiatori

Secondo alcune analisi, Emirates è tra i primi cinque marchi di compagnie aeree più preziosi al mondo e, grazie ai suoi servizi e all’esperienza offerta, è considerata una delle più amate dai viaggiatori. Il solido posizionamento del marchio si basa sul suo impegno a fornire prodotti e servizi di prim’ordine sia in volo che a terra soddisfacendo le esigenze dei viaggiatori.

Dall’Italia, la compagnia aerea Emirates vola verso tantissime destinazioni dagli aeroporti di Bologna, Milano, Roma e Venezia.