Le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026: nella top 25 anche le low cost

Queste sono le compagnie aeree più sicure del 2026: a svelarlo è il report annuale di AirlineRatings che analizza ben 320 vettori

Classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026

Quando si viaggia, la sicurezza è un parametro importante, forse più del prezzo. Per aiutarci nella scelta, AirlineRatings ha stilato una classifica dividendo tra compagnie aeree full-services più sicure del 2026 e una top 25 dedicata esclusivamente alle low cost. Il sito, che è un punto di riferimento nel settore, ha appena passato al setaccio 320 compagnie aeree.

Sharon Petersen, boss del progetto, è stata piuttosto chiara: tra la prima e la quattordicesima posizione ballano meno di quattro punti; quindi stiamo parlando di sfumature. Dire che la numero uno è “più sicura” della numero dieci è tecnicamente corretto per le statistiche, ma nella realtà dei fatti sono tutte eccellenze assolute.

Quest’anno, però, c’è un elemento che ha rimescolato le carte: la paura dei vuoti d’aria. Con l’aumento degli infortuni a bordo causati dalle turbolenze, i criteri di valutazione sono diventati molto più severi su come le compagnie gestiscono i sobbalzi e sulla loro adesione a programmi come l’IATA Turbulence Aware.

La classifica delle compagnie aeree più sicure del 2026

La vera notizia che sta facendo il giro degli hangar è il sorpasso dei vettori del Golfo. Per la prima volta, Etihad si prende la corona. Non è un caso: flotta giovanissima, una gestione dei dati meteo in tempo reale da fare invidia alla NASA e un registro incidenti che è praticamente un foglio bianco. Subito dietro c’è Cathay Pacific e la solita (e solidissima) Qantas, che nonostante qualche scossone mediatico negli anni scorsi rimane un pilastro della sicurezza mondiale.

C’è poi un ritorno che sa di redenzione: quello di Singapore Airlines. Nel 2025 erano stati declassati dopo un bruttissimo episodio di turbolenza che aveva causato feriti e un morto. Ma dopo un anno di audit feroci, corsi di addestramento supplementari e una trasparenza totale sui loro nuovi protocolli, sono rientrati di diritto nella top 10.

Vanno segnalate anche le “new entry” che nessuno si aspettava. STARLUX, ad esempio: è una compagnia giovane e di solito i critici aspettano che un vettore accumuli decenni di volo prima di dargli fiducia. Eppure, il loro approccio quasi maniacale alla sicurezza li ha proiettati direttamente tra i grandi. Anche Fiji Airways entra in classifica, a dimostrazione che non serve essere un colosso transoceanico per avere standard da primo della classe.

La top 25 delle compagnie aeree full-services più sicure del 2026:

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta2
  24. American Airlines3
  25. Fiji Airways

La top 25 delle low cost

Possiamo mettere da parte il pregiudizio secondo cui se si paga poco il biglietto, la compagnia risparmia sulla manutenzione. I numeri dicono l’esatto contrario. Nella categoria low-cost, HK Express svetta per il secondo anno consecutivo. Il motivo? Vivono e operano in un contesto (quello di Hong Kong) dove le regole di reporting sono tra le più severe al mondo.

La vera sorpresa qui è l’ingresso di Spring Airlines China. È la prima volta che una compagnia cinese riesce a rompere il muro ed entrare in questa classifica globale. È un segnale forte di come gli standard di sicurezza in Cina stiano cercando di allinearsi (e in questo caso superare) quelli occidentali. Interessante anche il balzo in avanti di airBaltic, che entra con prepotenza nei primi dieci posti.

Piccola nota tecnica su flydubai: quest’anno è ancora qui, quarta, ma i giudici hanno deciso che ormai offre servizi troppo simili a una compagnia tradizionale. Dalla prossima stagione verrà spostata tra le full-services.

La classifica delle compagnie aeree low cost più sicure del 2026:

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. Flydubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. AirBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group4
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair Ireland and UK5
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris6
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile