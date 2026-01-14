Queste sono le compagnie aeree più sicure del 2026: a svelarlo è il report annuale di AirlineRatings che analizza ben 320 vettori

iStock Classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026

Quando si viaggia, la sicurezza è un parametro importante, forse più del prezzo. Per aiutarci nella scelta, AirlineRatings ha stilato una classifica dividendo tra compagnie aeree full-services più sicure del 2026 e una top 25 dedicata esclusivamente alle low cost. Il sito, che è un punto di riferimento nel settore, ha appena passato al setaccio 320 compagnie aeree.

Sharon Petersen, boss del progetto, è stata piuttosto chiara: tra la prima e la quattordicesima posizione ballano meno di quattro punti; quindi stiamo parlando di sfumature. Dire che la numero uno è “più sicura” della numero dieci è tecnicamente corretto per le statistiche, ma nella realtà dei fatti sono tutte eccellenze assolute.

Quest’anno, però, c’è un elemento che ha rimescolato le carte: la paura dei vuoti d’aria. Con l’aumento degli infortuni a bordo causati dalle turbolenze, i criteri di valutazione sono diventati molto più severi su come le compagnie gestiscono i sobbalzi e sulla loro adesione a programmi come l’IATA Turbulence Aware.

La classifica delle compagnie aeree più sicure del 2026

La vera notizia che sta facendo il giro degli hangar è il sorpasso dei vettori del Golfo. Per la prima volta, Etihad si prende la corona. Non è un caso: flotta giovanissima, una gestione dei dati meteo in tempo reale da fare invidia alla NASA e un registro incidenti che è praticamente un foglio bianco. Subito dietro c’è Cathay Pacific e la solita (e solidissima) Qantas, che nonostante qualche scossone mediatico negli anni scorsi rimane un pilastro della sicurezza mondiale.

C’è poi un ritorno che sa di redenzione: quello di Singapore Airlines. Nel 2025 erano stati declassati dopo un bruttissimo episodio di turbolenza che aveva causato feriti e un morto. Ma dopo un anno di audit feroci, corsi di addestramento supplementari e una trasparenza totale sui loro nuovi protocolli, sono rientrati di diritto nella top 10.

Vanno segnalate anche le “new entry” che nessuno si aspettava. STARLUX, ad esempio: è una compagnia giovane e di solito i critici aspettano che un vettore accumuli decenni di volo prima di dargli fiducia. Eppure, il loro approccio quasi maniacale alla sicurezza li ha proiettati direttamente tra i grandi. Anche Fiji Airways entra in classifica, a dimostrazione che non serve essere un colosso transoceanico per avere standard da primo della classe.

La top 25 delle compagnie aeree full-services più sicure del 2026:

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta2 American Airlines3 Fiji Airways

La top 25 delle low cost

Possiamo mettere da parte il pregiudizio secondo cui se si paga poco il biglietto, la compagnia risparmia sulla manutenzione. I numeri dicono l’esatto contrario. Nella categoria low-cost, HK Express svetta per il secondo anno consecutivo. Il motivo? Vivono e operano in un contesto (quello di Hong Kong) dove le regole di reporting sono tra le più severe al mondo.

La vera sorpresa qui è l’ingresso di Spring Airlines China. È la prima volta che una compagnia cinese riesce a rompere il muro ed entrare in questa classifica globale. È un segnale forte di come gli standard di sicurezza in Cina stiano cercando di allinearsi (e in questo caso superare) quelli occidentali. Interessante anche il balzo in avanti di airBaltic, che entra con prepotenza nei primi dieci posti.

Piccola nota tecnica su flydubai: quest’anno è ancora qui, quarta, ma i giudici hanno deciso che ormai offre servizi troppo simili a una compagnia tradizionale. Dalla prossima stagione verrà spostata tra le full-services.

La classifica delle compagnie aeree low cost più sicure del 2026: