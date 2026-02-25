Per chi è abituato a code infinite, controlli di sicurezza stressanti e aree d’attesa poco accoglienti, l’ultima classifica ASQ (Airport Service Quality) Awards 2025 arriva come un consiglio benaccetto. Questi premi sono il risultato di un’analisi condotta da ACI World svolgendo oltre 700.000 interviste raccolte dal vivo mentre i passeggeri vivono l’aeroporto, valutando oltre 50 criteri : dalla pulizia dei gate alla cortesia dello staff , fino alla facilità di orientamento .

Viaggiare non significa più soltanto raggiungere una destinazione, perché il viaggio comincia nel momento in cui varchiamo le porte scorrevoli del terminal . Pensiamo all’estetica curata di Singapore Changi, dove una cascata indoor circondata da una foresta pluviale trasforma l’attesa in un momento di contemplazione. Oltre alla bellezza, ciò che cerchiamo da un aeroporto sono anche tanti altri fattori, dall’efficienza alla pulizia.

Tre scali italiani tra i migliori aeroporti d'Europa

Se guardiamo tra gli hub europei che gestiscono flussi imponenti di viaggiatori globali, l'Italia detiene un primato assoluto. Per il nono anno consecutivo, l'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri. Con un punteggio record di 4,64 su 5, lo scalo non solo ha vinto il premio come Best Airport, ma ha dominato tutte le categorie: dallo staff più dedicato al viaggio più fluido, fino alla pulizia e al comfort complessivo.

In classifica compare anche l'aeroporto di Roma Ciampino, premiato per il terzo anno consecutivo nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri. Questo scalo è la prova che la dimensione contenuta può diventare un punto di forza per offrire un servizio rapido, umano e altamente efficiente, tanto da guadagnarsi il riconoscimento speciale per il Most Dedicated Staff.

Infine, tra gli scali italiani troviamo anche quello di Milano Linate, inserito tra i migliori aeroporti nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri. La sua posizione strategica e la recente modernizzazione lo rendono uno dei preferiti dai viaggiatori che cercano velocità e comfort tecnologico.

Tutti gli aeroporti vincitori

Il riconoscimento ASQ non si basa su votazioni online aperte a tutti, ma su interviste reali effettuate durante il viaggio. Questa è la lista completa dei migliori aeroporti d'Europa per il 2025, suddivisi per volume di traffico, dove poter pianificare il prossimo scalo senza stress.

Sotto i 2 milioni di passeggeri

El Hierro Airport (Valverde, Spagna)

Girona-Costa Brava Airport (Costa Brava, Spagna)

Pamplona Airport (Pamplona, Spagna)

Región de Murcia International Airport (Murcia, Spagna)

Reus Airport (Reus, Spagna)

Vigo Airport (Vigo, Spagna)

Da 2 a 5 milioni di passeggeri

Menorca Airport (Menorca, Spagna)

Roma Ciampino Airport (Roma, Italia)

Tallinn Lennart Meri Airport (Tallinn, Estonia)

Tbilisi Shota Rustaveli International Airport (Tbilisi, Georgia)

Da 5 a 15 milioni di passeggeri

Ankara Esenboğa Airport (Ankara, Turchia)

Belfast International Airport (Crumlin, Regno Unito)

Izmir Adnan Menderes Airport (Izmir, Turchia)

Malta International Airport (Luqa, Malta)

Milano Linate Airport (Milano, Italia)

Newcastle International Airport (Newcastle, Regno Unito)

RIX Riga Airport (Riga, Lettonia)

Zvartnots International Airport (Yerevan, Armenia)

Da 15 a 25 milioni di passeggeri

Gran Canaria Airport (Gran Canaria, Spagna)

Helsinki Airport (Helsinki, Finlandia)

Prague Airport (Praga, Repubblica Ceca)

Da 25 a 40 milioni di passeggeri

Copenhagen Airport (Copenhagen, Danimarca)

Vienna Airport (Vienna, Austria)

Zurich Airport (Zurigo, Svizzera)

Oltre 40 milioni di passeggeri