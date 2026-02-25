Tra i migliori aeroporti d’Europa spiccano tre scali italiani: la classifica che li premia

Tre scali italiani conquistano il podio europeo agli ASQ Awards 2025: ecco la classifica dei migliori aeroporti d'Europa tra efficienza, pulizia e accoglienza

L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma il migliore d'Europa

Viaggiare non significa più soltanto raggiungere una destinazione, perché il viaggio comincia nel momento in cui varchiamo le porte scorrevoli del terminal. Pensiamo all’estetica curata di Singapore Changi, dove una cascata indoor circondata da una foresta pluviale trasforma l’attesa in un momento di contemplazione. Oltre alla bellezza, ciò che cerchiamo da un aeroporto sono anche tanti altri fattori, dall’efficienza alla pulizia.

Per chi è abituato a code infinite, controlli di sicurezza stressanti e aree d’attesa poco accoglienti, l’ultima classifica ASQ (Airport Service Quality) Awards 2025 arriva come un consiglio benaccetto. Questi premi sono il risultato di un’analisi condotta da ACI World svolgendo oltre 700.000 interviste raccolte dal vivo mentre i passeggeri vivono l’aeroporto, valutando oltre 50 criteri: dalla pulizia dei gate alla cortesia dello staff, fino alla facilità di orientamento.

In questo scenario competitivo, l’Italia si posiziona con tre aeroporti che continuano a confermarsi eccellenze del settore.

