iStock Aeroporto Internazionale King Fahd, Arabia Saudita

Gli aeroporti più grandi del mondo non sono semplici punti di partenza o arrivo per i viaggiatori: sono vere e proprie città in miniatura che si estendono su superfici che spesso superano interi centri abitati. Nella classifica, stilata da WorldAtlas, non si considera il numero di passeggeri o di voli, bensì l’estensione territoriale complessiva di ciascun aeroporto.

Gli scali più vasti offrono spazi immensi per operazioni, espansioni future, magazzini e infrastrutture collegate, tanto che alcuni sembrano vere e proprie città dedicate all’aviazione. Vediamo in questo articolo quali sono gli aeroporti che guidano questa speciale classifica.

Gli aeroporti più grandi del mondo: il podio

Al primo posto in assoluto per superficie si trova l’Aeroporto Internazionale King Fahd situato a Dammam in Arabia Saudita. Questo scalo copre un’area immensa con 776 chilometri quadrati di terreno. La sua estensione riflette la volontà di creare un hub aeroportuale pronto a sostenere grandi flussi e futuri ampliamenti.

Originariamente utilizzato come base aerea degli Stati Uniti, durante la Guerra del Golfo, e successivamente convertito a uso commerciale, questo aeroporto ha due piste di 4 chilometri e tre terminal (tra cui uno dedicato alla famiglia reale saudita).

Al secondo posto si colloca uno degli aeroporti più conosciuti degli Stati Uniti situato nello stato del Colorado. L’Aeroporto Internazionale di Denver è celebre non solo per i suoi servizi e per il traffico aereo, ma soprattutto per la sua vastità – 137,8 chilometri quadrati. La grande disponibilità di spazio ha consentito una configurazione efficiente delle piste e delle strutture di supporto. Qui si trova infatti la pista pubblica più lunga del Nord America.

Al terzo posto della classifica troviamo l’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur in Malesia. Anche qui la superficie territoriale è molto ampia – 100 chilometri quadrati – progettata in prospettiva di continui sviluppi e per accogliere un traffico internazionale sempre più intenso. L’aeroporto è la base di Malaysia Airlines e AirAsia.

iStock

Gli altri enormi scali del pianeta

Degno di nota, al 4° posto, è anche l’Aeroporto di Istanbul, in Turchia, che occupa una superficie di 76,5 chilometri quadrati e mira a fungere da snodo tra Europa e Medio Oriente.

Gli Stati Uniti dominano ulteriori posizioni nella classifica con scali vastissimi come quelli situati in Texas (Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth al 5° posto e l’Aeroporto Intercontinentale di Huston-George Bush al 9° posto), Virginia (Aeroporto Internazionale di Washington-Dulles al 6° posto) e Florida (Aeroporto Internazionale di Orlando all’8° posto), tutti caratterizzati da ampie aree operative che superano i 40 chilometri quadrati.

In Asia orientale, la Cina è protagonista con aeroporti molto estesi nel territorio di Pechino (Aeroporto Internazionale di Pechino-Daxing al 7° posto) e Shanghai (Aeroporto di Shanghai-Pudong al 10° posto), dove i grandi spazi sono stati sfruttati per costruire infrastrutture moderne e capaci di gestire enormi volumi di passeggeri e merci.

Anche in Europa troviamo aeroporti di grandi dimensioni (Parigi Charles de Gaulle al 13° posto e Madrid-Barajas al 14° posto), con territori ampi che consentono un elevato numero di operazioni quotidiane e la gestione di collegamenti globali.

Completano la classifica delle prime 15 posizioni l’Aeroporto Internazionale del Cairo (11° posto), l’Aeroporto Internazionale di Bangkok Suvarnabhumi (12° posto) e l’Aeroporto Internazionale di Dubai (15° posto) con 29 chilometri quadrati di superficie.

iStock

Di seguito la classifica completa degli aeroporti più grandi del mondo: