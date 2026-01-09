La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Genova è tra le città italiane da visitare nel 2026 per il New York Times

Viaggiare nel 2026 significherà spaziare tra esperienze molto diverse: dall’emozione di scoprire tradizioni secolari in città antiche alla meraviglia di architetture futuristiche, passando per eventi culturali unici e paesaggi naturali spettacolari. È questo lo spirito che anima, anche quest’anno, la lista delle 52 destinazioni da non perdere stilata dal New York Times, un appuntamento ormai imprescindibile per chi ama esplorare il mondo.

Il celebre quotidiano americano ribadisce che non si tratta di una classifica, ma di una selezione eterogenea basata su criteri culturali, sociali, ambientali e creativi. Le mete scelte raccontano storie, cambiamenti e nuove prospettive, offrendo ai viaggiatori motivi autentici per partire. Tra località internazionali e grandi capitali, l’Italia conquista tre posti d’onore.

Le mete italiane consigliate dal New York Times

A rappresentare l’Italia nella lista 2026 c’è innanzitutto Breuil-Cervinia, che sta vivendo una nuova stagione di rilancio ai piedi del Cervino. Storicamente considerata la “sorella minore” dello Zermatt, oggi la località valdostana beneficia dell’apertura della Matterhorn Alpine Crossing, la funivia più alta d’Europa che collega direttamente i due versanti della montagna. A questo si aggiungono importanti investimenti sugli impianti di risalita, sull’accesso al ghiacciaio del Plateau Rosà, sciabile tutto l’anno, e su un’offerta ricettiva sempre più orientata al lusso e all’esperienza.

La seconda meta consigliata è Assisi, che nel 2026 celebra un anniversario di portata storica: 800 anni dalla morte di San Francesco. La città umbra, Patrimonio UNESCO, sarà al centro di un fitto calendario di eventi religiosi, culturali e rievocativi che attireranno visitatori da tutto il mondo. Tra i momenti più attesi ci sono l’esposizione pubblica delle reliquie del santo e il Calendimaggio, la festa che riporta Assisi al clima medievale con cortei, musica e competizioni tra rioni.

La terza destinazione italiana è Genova, una città che per anni è rimasta in secondo piano rispetto ad altre mete del Nord Italia, ma che oggi sta vivendo una vera rinascita. Il progetto del Waterfront di Levante, firmato da Renzo Piano, sta restituendo alla città il suo rapporto con il mare, trasformando aree dismesse in spazi pubblici, parchi e luoghi dedicati alla cultura. Nel centro storico, i magnifici Palazzi dei Rolli aprono nuove sale al pubblico, mentre la scena gastronomica è in pieno fermento.

Le altre destinazioni da scoprire nel 2026

Accanto alle tre mete italiane, la lista del New York Times per il 2026 attraversa continenti e immaginari molto diversi. In Europa spiccano città che stanno riscrivendo la propria identità culturale, come Varsavia, tra architetture contemporanee e memoria storica, e quartieri simbolo di rigenerazione urbana come Poblenou a Barcellona.

In Asia, il quotidiano americano punta su grandi classici riletti in chiave nuova, come Bangkok e Penang, ma anche su luoghi carichi di storia e spiritualità come Nagasaki, mentre l’India è rappresentata dal parco nazionale di Bandhavgarh, meta privilegiata per il turismo naturalistico.

Questo l’elenco completo delle mete consigliate: