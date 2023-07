Magic Johnson innamorato della Sardegna: “Qui è un paradiso”

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock | ANSA foto Magic Johnson in Sardegna

“Another day in paradise”: questo lo splendido messaggio che Earvin “Magic” Johnson, storico campione dell’NBA, ha condiviso su Instagram come didascalia di una bellissima serie di foto che lo ritraggono insieme ad amici e familiari in una località da sogno. Il “paradiso” in questione altro non è che la Sardegna, un luogo magico che continua ad attirare migliaia di turisti – anche famosi – da ogni angolo del mondo.

La Sardegna, un vero paradiso

Da sempre una delle mete turistiche italiane per eccellenza, la Sardegna ha conquistato anche Magic Johnson e la sua famiglia. Ma non solo: assieme alla star dell’NBA c’è anche l’amico Samuel L. Jackson, celebre attore premio Oscar che ha partecipato a numerosi film di grandissimo successo. Su Instagram, il cestista ha condiviso alcune splendide foto della sua vacanza, che lo ritraggono – sempre in ottima compagnia – tra giornate al mare e squisite cene a base di pesce. D’altra parte, la cucina italiana non ha nulla da invidiare a quella di qualsiasi altro Paese, e lo confermano i tantissimi vip internazionali che ogni anno approdano qui per assaporare le nostre prelibatezze.

E dunque, per Magic Johnson e la sua allegra compagnia, questo è “un altro giorno in paradiso”. Secondo quanto riportato dal magazine statunitense TMZ, la star avrebbe affittato uno yacht per godersi al meglio queste vacanze da sogno, ammirando lo splendido mare della Sardegna e le sue coste affascinanti anche da lontano. E, a quanto pare, non si è certo accontentato di un’imbarcazione qualunque: avrebbe preso a noleggio il Phoenix 2, un super yacht di lusso che costerebbe ben 1,2 milioni di dollari alla settimana. Naturalmente, Johnson e i suoi amici non si sono limitati a navigare per il Mediterraneo, approdando di tanto in tanto presso alcune delle più belle località sarde (e non solo).

Le vacanze italiane di Magic Johnson

Amatissima dai vip internazionali, l’Italia è la meta scelta da Magic Johnson e da Samuel L. Jackson per le loro vacanze estive. Prima tappa – a bordo dello yacht – è Portofino, rinomata località turistica ligure: la sua bellissima piazzetta affacciata sul mare è un must per chi passa da quelle parti. E non mancano raffinate boutique per un po’ di shopping di lusso, oltre ovviamente a tanti ristorantini dove assaporare del buon pesce. Poi la comitiva è ripartita alla volta della Sardegna, dove è approdata sul litorale di Capriccioli, una delle destinazioni più in della costa orientale. Siamo infatti in Costa Smeralda, ed è qui che sorge il prestigioso Hotel Cala di Volpe.

Tra spiagge da sogno e un mare cristallino che sembra finto, Johnson e famiglia hanno gustato qualche altra specialità del luogo, per poi salire di nuovo a bordo del Phoenix 2 e lasciare la Sardegna. Continuando a solcare le acque del Mediterraneo, stavolta si sono diretti a Capri, un’altra delle mete preferite dalle star: d’altra parte, come resistere al fascino ineguagliabile dei Faraglioni che si stagliano contro il mare? Anche qui, ovviamente, tappa per deliziare il palato: ad aggiungersi al gruppo è stato anche Michael Jordan, che non ha disdegnato le prelibatezze locali. Quale sarà la prossima destinazione? Una cosa è certa: il nostro Paese è decisamente rimasto nel cuore di Magic Johnson.