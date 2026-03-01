È la cosiddetta Worm Moon, la Luna del Verme , che racconta il passaggio dall’inverno alla primavera e che, quest’anno, coincide con uno spettacolo celeste di rara intensità.

Durante la fase culminante, il nostro satellite assumerà una tonalità rossastra intensa , quasi magnetica, che le è valsa i suggestivi soprannomi di “Luna Rossa” o “Luna di Sangue”, un colore che trasforma il plenilunio in un evento carico di simboli e meraviglia.

Il cielo di fine inverno non smette di sorprendere: infatti, dopo l’eclissi solare che ha accompagnato la Luna Nuova del 17 febbraio, il 3 marzo la Luna Piena sarà protagonista di un’ eclissi totale .

Perché si chiama Luna del Verme

La Luna Piena di marzo è conosciuta nella tradizione dei Nativi Americani come Luna del Verme, o Luna del Lombrico, nome che affonda le radici nell’osservazione della natura: è proprio in questo periodo che il terreno, iniziando a scaldarsi, si ammorbidisce e permette ai lombrichi di riemergere in superficie. Un segnale che annuncia la fine del gelo e il ritorno dei pettirossi, pronti a popolare di nuovo i campi.

C’è però anche una curiosa sfumatura linguistica. In inglese, infatti, l’espressione “worm moon” suona molto simile a “warm moon”, ossia “luna tiepida”: un gioco di parole che rafforza l’idea di temperature più miti e di un clima che piano piano si addolcisce.

Quando e come vedere la Luna del Verme

Il momento esatto del plenilunio è previsto alle 11:38 UTC, alle 12:38 ora italiana: in questa finestra temporale la Luna raggiungerà la sua pienezza, ma l’eclissi seguirà un preciso susseguirsi di fasi.

Secondo il portale specializzato Timeanddate, l’entrata nel cono di penombra avverrà alle 09:44. Alle 10:50 inizierà l’eclissi parziale, quando la Luna apparirà come “morsicata” dall’ombra della Terra. L’eclissi totale scatterà alle 12:04, con il massimo previsto alle 12:33, in cui il satellite assumerà la celebre colorazione rossastra. La fine della fase parziale è indicata alle 14:17, mentre l’uscita dal cono di penombra avverrà alle 15:23.

Purtroppo, la “Luna di Sangue” non sarà visibile dall’Italia nella sua totalità e potrà essere ammirata dal vivo nelle zone più orientali dell’Asia, nell’Australia orientale, in Nuova Zelanda, nel Pacifico e in alcune aree dell’ovest del Nord America.

Ma non tutto è perduto: a partire dalle 08:30 UTC, ossia dalle 09:30 ora italiana, il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming dell’evento per seguire ogni fase dell’eclissi anche a distanza.

E se è vero che l'eclissi non si potrà scorgere dall’Italia, resta comunque il fascino della Luna Piena del Verme, che potrà essere ammirata in tutto il suo splendore nei tanti angoli panoramici del territorio.

Per chi ama l’astroturismo, ad esempio, la Valle Maira in Piemonte e la Val di Sole in Trentino offrono cieli limpidi e scenari montani capaci di amplificare la magia del plenilunio. In Liguria, Perinaldo, nell’entroterra imperiese, è una tappa quasi obbligata, dove spicca un osservatorio astronomico e nacque Giovanni Domenico Cassini, l’astronomo del Re Sole. In Abruzzo, il Lago di Scanno, dalla romantica forma a cuore, regala una cornice suggestiva in cui il riflesso della Luna sull’acqua crea atmosfere quasi irreali.

Scendendo verso sud, le bianche spiagge di Tropea, in Calabria, permettono di osservare il disco lunare sospeso sopra il mare, mentre il Parco Nazionale del Pollino, tra Basilicata e Calabria, è noto per l'assenza di inquinamento luminoso, condizione ideale per alzare lo sguardo e lasciarsi incantare.