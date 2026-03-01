Luna del Verme 2026, il plenilunio tinge di rosso il cielo di marzo

3 marzo 2026 all'insegna della Luna del Verme e dell'eclissi totale. Il plenilunio si tinge di rosso e regala uno spettacolo celeste senza pari

Foto di Flavia Cantini

iStock
Meravigliosa luna piena su paesaggio innevato

Il cielo di fine inverno non smette di sorprendere: infatti, dopo l’eclissi solare che ha accompagnato la Luna Nuova del 17 febbraio, il 3 marzo la Luna Piena sarà protagonista di un’eclissi totale.

Durante la fase culminante, il nostro satellite assumerà una tonalità rossastra intensa, quasi magnetica, che le è valsa i suggestivi soprannomi di “Luna Rossa” o “Luna di Sangue”, un colore che trasforma il plenilunio in un evento carico di simboli e meraviglia.

È la cosiddetta Worm Moon, la Luna del Verme, che racconta il passaggio dall’inverno alla primavera e che, quest’anno, coincide con uno spettacolo celeste di rara intensità.

