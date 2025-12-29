La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Le date da segnare sul calendario per ammirare la Luna piena nel 2026

Il turismo astronomico sta travolgendo il mondo dei viaggi con sempre più persone interessate ad arricchire il proprio itinerario con un’esperienza stellare. E nel 2026, i motivi celesti per mettersi in viaggio non mancheranno di certo!

Durante l’anno vi aspettano 13 Lune piene invece delle consuete 12, tre delle quali sono superlune, un raro evento del cielo notturno che le rende particolarmente grandi e luminose. Tra eclissi totali o parziali, Lune blu e nomi evocativi come “Wolf”, “Strawberry” e “Cold Moon”, ogni evento lunare è un’occasione perfetta per un viaggio con gli occhi puntati al cielo.

Agenda alla mano, ecco la guida alla Luna piena 2026 e le 13 date da segnare in calendario, insieme ai luoghi migliori dove recarsi per osservarla.

Perché il 2026 è un anno lunare da non perdere

Poter assistere a tredici Lune piene in un solo anno è un evento raro, che si verifica quando il ciclo lunare si allunga rispetto al calendario solare. Il risultato è un susseguirsi di appuntamenti celesti che attraversano tutte le stagioni, ognuno con una luce diversa, un nome tradizionale e un’atmosfera unica.

Nel 2026 spiccano tre superlune, ossia quando la Luna appare più grande e luminosa perché più vicina alla Terra, e due eclissi, una totale e una parziale, che trasformano il nostro satellite in un disco rosso o in un volto misteriosamente oscurato. Per i viaggiatori, è l’occasione ideale per unire natura, paesaggio e astronomia, scegliendo destinazioni che valorizzino il cielo notturno tanto quanto ciò che sta sulla Terra.

Dove andare per ammirare la Luna piena

Per osservare la Luna piena in modo spettacolare è fondamentale scegliere luoghi con orizzonti aperti e basso inquinamento luminoso. In Italia, alcune destinazioni sono particolarmente adatte: l’Altopiano di Campo Imperatore nel Parco Nazionale del Gran Sasso, per esempio, offre cieli limpidi e spazi infiniti. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, soprattutto nelle zone attorno a Misurina e al Passo Giau, è ideale per combinare osservazione astronomica e paesaggi famosi.

Non solo scenari montani, anche le isole di Pantelleria e l’Isola di San Pietro (Carloforte) in Sardegna sono perfette grazie alla scarsa illuminazione artificiale e agli orizzonti marini.

Quando il fenomeno è più raro, come una superluna o un’eclissi, vale la pena raggiungere anche qualche meta più lontana. Tra le più ambite dai viaggiatori? La penisola di Snæfellsnes, in Islanda, è considerata uno dei migliori punti d’Europa per l’osservazione lunare, insieme al deserto di Atacama in Cile o il Wadi Rum in Giordania.

Il calendario delle 13 lune piene del 2026

Infine, ecco le date da segnare sul calendario per un 2026 all’insegna delle Lune piene più spettacolari!