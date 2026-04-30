Il primo plenilunio di maggio sarà una microluna. Scoprite perché si chiama Luna dei Fiori, come osservarla al meglio e perché apparirà piccola, ma nitidissima

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Quando e dove vedere la Luna dei Fiori in Italia

Il 1° maggio 2026, il calendario astronomico ci regala un appuntamento imperdibile: l’apparizione della Luna dei Fiori che cadrà nel segno dello Scorpione. Questo nome, pur richiamando la fioritura stagionale, identifica un plenilunio tecnicamente interessante perché si verifica proprio mentre il satellite raggiunge l’apogeo, il punto di massima distanza dalla Terra.

Per chi ama osservare il cielo in viaggio, sarà un’occasione perfetta per notare come le dinamiche orbitali influenzino la percezione del diametro lunare, offrendo uno spettacolo che unisce la precisione dei cicli celesti al fascino del paesaggio primaverile.

Perché si chiama Luna dei Fiori

Il nome Luna dei Fiori ha un’origine antica e profondamente legata all’osservazione dei ritmi naturali. Furono le tribù dei nativi americani a coniare questo termine, utilizzandolo come un vero e proprio segnale temporale per identificare il periodo dell’anno in cui la vegetazione entrava nel vivo della sua attività. Scientificamente, l’appellativo non implica variazioni cromatiche o strutturali del disco lunare, ma serve a catalogare il plenilunio di maggio all’interno del ciclo delle stagioni.

Quest’anno, l’evento presenta una particolarità tecnica: si tratterà di una microluna. Poiché l’orbita del satellite attorno alla Terra è ellittica e non perfettamente circolare, la distanza tra i due corpi varia costantemente. Il 1° maggio la Luna si troverà nel punto più lontano (apogeo), apparendo circa il 14% più piccola e il 30% meno brillante rispetto a quando si trova al perigeo.

Questo fenomeno rende la luce del plenilunio più soffusa e delicata, ideale per chi cerca un’osservazione meno abbagliante e più definita nei dettagli dei crateri.

Quando e dove ammirarla in Italia

Per godersi lo spettacolo, tra le date più attese per la Luna Piena nel 2026, il 1° maggio 2026 è il giorno da segnare in agenda. Il momento di massimo splendore astronomico è calcolato per le 19:23 (ora italiana), ma per apprezzarne la maestosità è consigliabile attendere che il Sole scenda sotto l’orizzonte.

La Luna sorgerà a Est e percorrerà la parte meridionale della volta celeste, restando relativamente bassa nel cielo. Questa traiettoria è dovuta all’inclinazione dell’asse terrestre in primavera e offre un vantaggio fotografico notevole: la vicinanza prospettica alla linea dell’orizzonte la farà apparire più grande per un effetto ottico naturale.

Dove ammirarla? In Italia sono diverse le location tra le quali scegliere. Per chi ama le vette alpine, i cieli d’alta quota offrono un’aria tersa che riduce le distorsioni atmosferiche. Località come il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies in Alto Adige o l’Altopiano di Asiago sono perfette per osservare la microluna immersi nel silenzio.

Sulla costa, poiché il satellite sorge a Est, le scogliere del Gargano o le spiagge del Salento offrono una finestra privilegiata per vedere il disco lunare sollevarsi direttamente dalle acque del mare.

Per chi si trova nel Centro-Sud, le aree con scarso inquinamento luminoso come il Parco Nazionale d’Abruzzo o le zone interne della Sardegna permettono di cogliere appieno la delicata luminosità di questo evento.

Inoltre, maggio 2026 regalerà un raro bis: il mese si chiuderà infatti con una seconda Luna piena il 31 maggio, la cosiddetta Luna Blu, completando un eccezionale ciclo di 13 pleniluni annuali.