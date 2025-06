Landwasserwelt è un parco tematico in Svizzera tra viadotti Unesco, con sentieri, musei e attività immersive dedicati alla natura, cultura e ferrovia alpina

Il 14 giugno 2025 apre Landwasserwelt, un parco tematico unico nel cuore dei Grigioni: natura, cultura e avventura si incontrano accanto a uno dei viadotti ferroviari più iconici del mondo. Il weekend – durante l’inaugurazione – sarà ricco di eventi: visite guidate, spettacoli, treni storici, giochi per bambini e musica tradizionale accompagneranno i primi visitatori in questo nuovo mondo alpino.

Nel pittoresco scenario alpino del Canton Grigioni, la Svizzera si prepara a inaugurare un nuovo punto di riferimento per il turismo sostenibile e la scoperta del territorio. Nasce Landwasserwelt, un parco esperienziale immerso nel paesaggio della Ferrovia retica, patrimonio mondiale Unesco, pensato per coinvolgere adulti, bambini e amanti del viaggio lento. Cinque aree tematiche, percorsi interattivi, installazioni e viste mozzafiato trasformeranno ogni visita in un viaggio tra natura, storia e ingegneria alpina.

Un’esperienza immersiva tra viadotti e paesaggi alpini

Situato lungo la celebre linea dell’Albula, tra Filisur e Tiefencastel, il Landwasserwelt offre un percorso circolare all’aperto, completamente accessibile, che si snoda attorno al famoso viadotto del Landwasser. Questo iconico ponte in pietra, con i suoi 65 metri d’altezza e gli archi eleganti, rappresenta uno dei simboli più fotografati della rete ferroviaria svizzera.

Il parco è composto da cinque aree tematiche – ferrovia, cultura, agricoltura, foresta e acqua – ciascuna progettata per valorizzare un aspetto diverso dell’ambiente alpino e della vita nei Grigioni.

I visitatori possono esplorare liberamente sentieri tematici, piattaforme panoramiche, aree gioco e installazioni educative.

Un progetto per tutta la famiglia

Landwasserwelt è stato concepito per offrire un’esperienza adatta a tutte le età. Bambini, escursionisti, famiglie e appassionati di treni possono vivere il territorio in modo autentico e coinvolgente. L’intero progetto si integra con la rete ferroviaria esistente: il parco è facilmente raggiungibile in treno dalle stazioni di Coira o St. Moritz, con fermate intermedie tra cui Filisur, Alvaneu e Bergün.

Tra le attrazioni principali troviamo:

Landwasser Express: un comodo trenino su ruote collega la stazione di Filisur al celebre viadotto del Landwasser, offrendo ai visitatori un viaggio ricco di aneddoti e curiosità su questo gioiello dell’ingegneria ferroviaria alpina,

viaggi d’epoca tra Filisur e Davos Platz: fino al 26 ottobre 2025, sarà possibile viaggiare nel tempo a bordo di treni storici con locomotive e carrozze originali, per un’esperienza autentica tra i panorami dei Grigioni,

navetta panoramica Filisur–Alvaneu: da fine giugno a fine agosto, un treno navetta con carrozza aperta consente di raggiungere la nuova fermata nei pressi del viadotto Schmitten/Landwasser, regalando viste spettacolari lungo il tragitto,

museo ferroviario dell’Albula a Bergün: aperto tutto l’anno, questo museo su quattro piani racconta la storia della leggendaria linea ferroviaria dell’Albula attraverso filmati, plastici, documenti storici e oggetti originali,

museo locale di Bergün: aperto da giugno a ottobre, ospitato in una tradizionale casa engadinese del XVII secolo, propone un viaggio nella cultura locale con una suggestiva riproduzione in scala del tratto ferroviario tra Bergün e Preda.

La linea dell’Albula: un capolavoro UNESCO

Il Landwasserwelt non è solo natura e divertimento, ma anche valorizzazione di una delle più spettacolari opere d’ingegneria alpina. La linea ferroviaria dell’Albula, inaugurata nel 1903, è una delle due tratte della Ferrovia retica dichiarate patrimonio Unesco insieme al Bernina Express. Ogni curva, galleria elicoidale e ponte testimonia l’ingegno umano integrato nel paesaggio montano.

A bordo del Glacier Express o dei treni storici in carrozze d’epoca, è possibile ammirare questi capolavori in movimento, vivendo un viaggio che unisce passato e futuro della mobilità sostenibile.

Turismo sostenibile e “Swisstainable”

Il progetto si inserisce pienamente nella strategia “Swisstainable“, l’approccio della Svizzera per un turismo sostenibile. Landwasserwelt è il risultato di una collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e le comunità locali, con l’obiettivo di promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e generatore di valore per il territorio.

Come ha dichiarato Renato Fasciati, Direttore della Ferrovia retica: “Con Landwasserwelt vogliamo offrire un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile.” Un invito, dunque, a rallentare, osservare, scoprire e respirare la vera essenza delle Alpi svizzere.