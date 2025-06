Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: ufficio stampa Veduta sul Lago Maggiore: Castelli di Cannero

A partire da sabato 28 giugno, il Lago Maggiore si arricchisce di una nuova, affascinante attrazione culturale: i Castelli di Cannero aprono finalmente al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro – iniziato nel lontano 2019. Situate su tre suggestivi isolotti nel comune di Cannobio, queste antiche fortificazioni borromaiche diventano oggi parte integrante del circuito turistico e culturale del Piemonte. Il taglio del nastro – evento riservato solo alle istituzioni e alle autorità pubbliche – è previsto per il 12 giugno.

Un’inaugurazione attesa da anni

L’apertura ufficiale dei Castelli di Cannero – il nuovo sito culturale di Terre Borromeo – rappresenta un momento significativo per il turismo del Distretto dei Laghi. Dopo anni di lavori, i visitatori potranno finalmente esplorare le rovine delle antiche fortificazioni quattrocentesche che da secoli dominano le acque del Lago Maggiore.

Si tratta di un importante intervento di valorizzazione del patrimonio storico, promosso in particolare nell’area dell’Alto Verbano.

La Rocca Vitaliana, situata sull’isolotto più grande, è il fulcro del nuovo percorso museale. Un tempo simbolo del potere della famiglia Borromeo, oggi si trasforma in un museo interattivo, capace di raccontare la storia di queste fortificazioni con tecnologie immersive e contenuti coinvolgenti.

Un viaggio tra storia, natura e tecnologia

Visitare i Castelli di Cannero non significa quindi solo ammirare le antiche mura, ma vivere un’esperienza a 360 gradi. L’itinerario museale accompagna il pubblico attraverso un percorso che parte dalla terraferma, si sviluppa lungo le acque del lago e conduce all’interno delle meravigliose strutture medievali.

Fonte: ufficio stampa

I camminamenti, le corti, il mastio e le torri raccontano secoli di vicende, intrecciate con le sorti della famiglia Borromeo e dei territori di confine tra Italia e Svizzera. Il museo interattivo, progettato per coinvolgere adulti e bambini, permette di scoprire il passato del sito in maniera dinamica e accessibile. L’ingresso per gli adulti di 25 euro include: il tour in barca di Cannero e l’audioguida del percorso museale.

Un contesto naturale e culturale di eccellenza

La bellezza dei Castelli di Cannero è esaltata dal contesto naturale che li circonda. I borghi di Cannobio e Cannero Riviera, affacciati sulle stesse acque in cui sorgono le fortificazioni, vantano un importante riconoscimento ambientale: la Bandiera Blu 2025.

Questo premio, assegnato alle migliori località balneari italiane per qualità ambientale e servizi, sottolinea l’impegno del territorio nella sostenibilità e nella valorizzazione del paesaggio. Il Distretto Turistico dei Laghi conferma così il suo ruolo di eccellenza nel turismo italiano, contando ben quattro località insignite della Bandiera Blu: oltre a Cannobio e Cannero Riviera, anche Verbania Fondotoce – Isolino sul Lago Maggiore e il Lido di Gozzano sul Lago d’Orta.

Cultura e sostenibilità: un binomio vincente

Fonte: ufficio stampa

L’apertura dei Castelli di Cannero segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita turistica e culturale dell’area. L’iniziativa dimostra come sia possibile coniugare la tutela del patrimonio storico con l’attenzione all’ambiente, offrendo esperienze di qualità in scenari unici.

Per chi cerca un’esperienza tra storia, natura e innovazione, il Lago Maggiore è la meta ideale. Con i Castelli di Cannero finalmente visitabili, si apre una nuova pagina nella promozione del territorio e del suo inestimabile patrimonio.