Getty Images/iStock Monte Carlo nel Principato di Monaco con Jannik Sinner

Jannik Sinner non è solo il numero uno del tennis mondiale: dietro il suo talento e la sua compostezza in campo, si nasconde un giovane capace di sorprendere con abitudini semplici e inaspettate.

Prima di partire per gli US Open, il campione altoatesino ha raccontato un rituale curioso che lo accompagna in ogni trasferta. Non si tratta di racchette, barrette energetiche o scarpe da tennis, ma di qualcosa che appartiene più al mondo del gioco e della fantasia che a quello dello sport professionistico.

Cosa non manca mai nella valigia di Sinner

Nella valigia di Sinner c’è sempre spazio per i LEGO. I famosi mattoncini colorati sono diventati per lui una vera e propria valvola di sfogo. Dopo ore trascorse ad allenarsi o a giocare partite di altissimo livello, il campione italiano ama mettersi comodo in camera d’albergo e dedicarsi alla costruzione di set complessi. Non è raro infatti che, durante i suoi viaggi, scelga kit sempre più grandi.

Abituato a gestire la pressione e i pensieri costanti legati alla carriera, Sinner trova nei LEGO un modo per alleggerire la mente e concentrarsi solo sul gesto creativo, accompagnato spesso da buona musica.

L’amore di Sinner per il Principato di Monaco

Quando non è impegnato nei tornei internazionali, Jannik Sinner ama trascorrere il suo tempo libero nel Principato di Monaco.

All’inizio, racconta, rimaneva molto affascinato dal percorso del Gran Premio di Formula 1 che attraversa le strade della città di Monte Carlo, dove vive oggi dopo essersi trasferito dal borgo dell’Alto Adige in cui è cresciuto.

Negli anni, ha scoperto luoghi più intimi e meno conosciuti di questo territorio. Tra i suoi preferiti c’è un punto panoramico appena fuori dal centro, dal quale si può osservare l’intera città illuminata al tramonto.

La wish-list dei viaggi di Sinner

Nonostante i continui spostamenti in giro per il mondo, Sinner conserva una lista di mete che sogna di visitare. In cima alla sua wish-list c’è l’Islanda. È attratto dalla sensazione di diversità e unicità che questa terra trasmette.

Accanto all’Islanda c’è l’Africa, con il desiderio di vivere almeno una volta un safari. L’idea di osservare gli animali nel loro habitat naturale e di immergersi nella vastità della savana rappresenta per lui un’esperienza affascinante e completamente nuova.

Il suo interesse per i viaggi si è rafforzato anche grazie alla recente collaborazione con Explora Journeys, la compagnia di crociere di lusso che lo ha scelto come brand ambassador.

Per Sinner questa partnership non è solo un ruolo di rappresentanza, ma anche un’occasione personale: ha sempre sognato di salire su una nave da crociera e ora potrà vivere questa esperienza contribuendo anche con il suo punto di vista di atleta, dando suggerimenti su spazi per l’allenamento e soluzioni legate al benessere a bordo.

In definitiva, al di là dei trofei e dei titoli, Jannik Sinner si distingue per la capacità di trovare equilibrio nelle piccole cose. Che si tratti di un grande set LEGO da costruire, di un meraviglioso tramonto nel Principato di Monaco o di un viaggio che ancora sogna di fare, il suo segreto sembra proprio quello di saper bilanciare intensità e leggerezza.