Fonte: iStock Danimarca: cosa vedere a Billund

Questa è la meta ideale per tutti coloro che sono appassionati dei celebri mattoncini colorati; infatti, a Billund si trova la sede della Lego, ma anche un parco a tema.

Ci troviamo nella Danimarca Meridionale, nel cuore della penisola dello Jutland e qui ci imbattiamo questo centro abitato non troppo grande ma molto apprezzato dai turisti.

Un luogo facilmente raggiungibile e ricco di possibilità: cose da fare e da vedere, che meritano qualche giorno di tempo. Quindi questa destinazione è la tappa ideale per chi decide di viaggiare alla scoperta della Danimarca e di alcune delle sue meraviglie più interessanti.

Viaggio a Billund la città della Lego, per esplorare tutte le sue ricchezze.

Perché è conosciuta come la città dei Lego

Un tempo Billund era un piccolo paese, pare che intorno al 1800 fossero presenti otto fattorie, di cui una era una locanda. È verso la fine di quel secolo che viene eretto il primo mulino a vento, poi distrutto e ricostruito nel 1897 in perfetto stile olandese. È il medesimo periodo in cui viene realizzata la ferrovia. Ma l’anno della svolta per questo luogo è databile al 1916, quando Ole Kirk Christiansen compra una fabbrica di mobili, ma non si limita a questo e decide di investire: ad esempio realizza un caseificio e fa erigere una chiesa.

Poi inizia a costruire giocattoli, prima con scarti e in seguito dando vita a una produzione vera e propria. È il 1932, nel 1934 a Billund nasce la Lego. E inizia la storia di un marchio che ha conquistato intere generazioni di bambini ma anche di adulti. Sono anni importanti per la città che si espande e vede nascere acquedotti, palestra e municipio.

I celebri mattoncini iniziano a essere realizzati nel 1949. Ed è forse anche grazie a loro che questa cittadina ha continuato la sua crescita nonostante la chiusura della ferrovia.

Oggi qui vi è Legoland, uno dei parchi di divertimento del marchio, ma anche un aeroporto e tante altre cose da vedere e da fare.

Fonte: iStock

Billund, Legoland e non solo

È vero che Billund è la città dei Lego, ma non è solamente quella. Però non si può iniziare un’esplorazione di questo luogo senza partire da una delle sue meraviglie più importanti, ovvero Leogoland il parco di divertimenti a tema con tantissime attrazioni per tutti i gusti. Tra quelle imperdibili vi è Miniland, dove sono stati riprodotte città ed edifici famosi utilizzando oltre 20milioni di mattoncini.

Un’altra esperienza divertentissima per i più piccoli riguarda la patente: infatti dai 6 ai 13 anni si può imparare a guidare nel traffico, fare rifornimento di benzina e lavare il proprio mezzo. Alla fine, si riceve la prima patente. Per vivere questa avventura bisogna fare un biglietto a parte.

Sempre a tema c’è un’altra tappa imperdibile in città. Si tratta della Lego House, che si sviluppa su 12mila metri quadrati in cui si trovano circa 25milioni dei mattoncini colorati, cascate, animali e piante giganti, con esperienze pensate per grandi e per piccini.

Oltre ai Lego, il parco acquatico

C’è da dire che Billund è davvero una meta perfetta per tutti coloro che vogliono divertirsi e trascorrere giornate allegre e ricche di cose da fare e da scoprire.

E una delle tappe da inserire nel viaggio è quella a Lalandia dove si trova un parco acquatico composto da scivoli, piscina con onde, vasche idromassaggio e molto altro. E si trova vicinissimo a Legoland: la zona giusta, quindi, per fare il pieno di meraviglia.

Orsacchiotti mania, il posto giusto è questo

A poca distanza da alcune delle attrazioni della cittadina si trova anche un altro luogo intriso di magia e fascino: si tratta del Teddy Bear Art Museum, dove si trovano oltre 1200 orsacchiotti che fanno parte della collezione di Gunhild Kirk Johansen. Vi sono pezzi antichi e altri più moderni e presenta, quello che sembra come un semplice gioco di peluches, come un oggetto di design. Si tratta della location giusta sia per grandi che per piccini.

Il museo si trova in quella che è stata la casa privata di Godtfred Kirk Christiansen, figlio dell’inventore dei mattoncini e a lungo amministratore delegato del gruppo. A completare tutto un bellissimo giardino che si estende su oltre 10mila metri quadrati

Fonte: iStock

Cosa vedere nella cittadina

Girare per qusta cittadina danese è un’esperienza da provare, perché ci sono alcune architetture interessanti e perché permette di immergersi nella cultura e nella bellezza di questo Paese europeo.

Tra le strutture da raggiungere vi è la Løvehuset, o Lion House, dove iniziò l’attività di falegname di Ole Kirk Christiansen. All’esterno è stata posta una targa commemorativa per ricordare colui che ha inventato il gioco preferito di tantissimi bambini (e adulti). Vi è poi un centro civico che raccoglie tante realtà culturali, a partire dalla biblioteca, per aggiungere teatro, archivio storico, scuola di musica e molto altro.

Cosa vedere e fare intorno a Billund

Oltre a esplorare la città e le sue tante attrazioni, vale la pena conoscere anche i dintorni e vivere esperienze capaci di crearsi un posto privilegiato tra i nostri ricordi di viaggio.

A meno di mezz’ora d’auto si trova – ad esempio – Jelling dove fare un vero e proprio salto indietro nel tempo alla scoperta delle tradizioni e del passato più remoto della zona. Sito Unesco, questo luogo durante l’epoca vichinga è stato molto importante. Oggi vi si possono ammirare la chiesa, i tumuli e le pietre runiche, considerate il “certificato di battesimo” della Danimarca.

Vejle, poi, è la destinazione ideale per chi ama l’architettura contemporanea e la natura: qui infatti si trovano entrambi. La città, che ha origini antiche, si sviluppa alla fine di un fiordo e regala tantissime cose da vedere. Da segnalare, ad esempio The Wave: uno dei simboli cittadini, si tratta di edifici di tipo residenziale composti da cinque onde, ognuna delle quali ospita 20 appartamenti dislocati su nove piani. Oppure Fjordenhus, un incredibile struttura sull’acqua realizzata da Olafur Eliasson.

Nella zona di Billund non manca la possibilità di fare delle belle escursioni e di immergersi nella meraviglia dell’ambiente circostante. Quindi può essere il perfetto punto di partenza per un viaggio tra natura, divertimento, cultura locale, ma anche tradizioni.

Fonte: iStock

Come arrivare a Billund

Come detto, Billund è una cittadina dotata di un comodo aeroporto quindi ci si può arrivare in aereo anche dall’Italia, magari con uno scalo (bisogna verificare le varie compagnie). Comunque si può raggiungere anche dalla capitale Copenaghen, muovendosi da una all’altra sia con i mezzi pubblici che con l’auto. Con quest’ultima ci si impiegano 2 ore e 40 minuti circa.

Senza dubbio le stagioni migliori per raggiungere la zona sono primavera ed estate, comunque vale sempre la pena vedere quando è aperto Leogaland per poter essere certi di arrivare nel momento giusto.