Come James Bond: suite di lusso e champagne ti aspettano

Chi ha sognato almeno una volta di vivere le straordinarie avventure dell’agente segreto più famoso del mondo alzi la mano senza remore, perché in fondo lo sappiamo che la vita di James Bond ha affascinato un po’ tutti noi.

E se vi dicessimo che da oggi potete vivere una giornata in perfetto stile 007? La proposta arriva direttamente dal Royal Champagne Hotel & Spa, la lussuosa e suggestiva struttura ricettiva situata proprio nel mezzo dei vigneti che costeggiano le colline di Epernay, la capitale dello Champagne, e la storica città di Reims.

L’hotel, che di per sé varrebbe da solo l’intero viaggio, ha deciso di dedicare a tutti i fan di James Bond una suite lussuosa per vivere in qualche modo una giornata da vero agente segreto. E quale occasione migliore se non quella del lancio del nuovo capito di James Bond No Time To Die, per vivere un’esperienza così?

La stanza dell’hotel è elegante e raffinata e tutta l’offerta pensata per chi alloggerà nella suite 007 Royal Junior Suite è curata nei minimi dettagli. Ci saranno viste panoramiche mozzafiato, pasti stellati e dettagli ricercatissimi nell’arredo, non mancherà ovviamente una bottiglia di Champagne Bollinger, uno dei preferiti di Mr. Bond, da stappare all’arrivo.

Prima di godersi una cena stellata nel ristorante Le Royal, però, gli ospiti saranno invitati a scegliere di gustare i cocktail preferiti di Bond al bar: il Vesper o il Dry Martini, agitato e non mescolato, ovviamente.

A disposizione degli ospiti della 007 Royal Junior Suite anche il centro fitness, per allenarsi proprio come farebbe Bond, e un trattamento benessere all’interno del primo centro termale di classe della regione ospitato proprio dall’hotel. La suite del Royal Champagne Hotel & Spa, che ospiterà l’agente segreto e la sua dolce metà, è dotato inoltre di un balcone privato che affaccia direttamente sull’incanta valle dello Champagne.

Insomma, se desiderate viver e un’esperienza di lusso e sentirvi James Bond per un giorno o due, al Royal Champagne Hotel & Spa, i vostri desideri saranno esauditi. Ma quanto costa realizzare questo sogno? La suite reale è prenotabile nel pacchetto Feeling like James Bond a partire da 2.252 euro.