Viaggi alla James Bond, da Londra a Phuket

“No Time To Die“, il nuovo film dedicato alla saga di 007 che vedrà per l’ultima volta Daniel Craig come protagonista, è finalmente uscito nelle sale. I fan dell’agente segreto più famoso del mondo sono già in deliro, ma forse non sanno delle varie esperienze di viaggio che si possono fare tra Londra, Italia e Pucket e tutte in onore del famigerato e intramontabile James Bond.

Avventure esaltanti e uniche poiché è davvero possibile fare il giro del mondo insieme a 007. Una di queste è la 00-experience, un viaggio della durata di ben tre settimane già partito il 27 settembre da Londra e in arrivo sul nostro straordinario Lago di Como.

Una vacanza europea dal costo di quasi 70.000 euro e che attraversa ben 4 quattro Paesi e 7 città. L’itinerario include viaggi in jet privati, soggiorni in hotel a 5 stelle, avventure in automobili di lusso e pasti preparati da chef stellati Michelin.

Il tour è partito da Londra, e proprio qui è stato possibile intraprendere un viaggio in motoscafo ispirato a “Spectre“ lungo il Tamigi, bere vino e cenare nella Torre di Londra. Ma non solo, qua si sono potuti anche custodire i gioielli della corona, svolgendo l’ incarico di agente speciale.

Sarà poi il turno di Edimburgo che verrà raggiunta in elicottero. E proprio qui si potrà guidare un’Aston Martin V8 Vantage e ammirare il Fettes College. Ma non solo, sarà possibile anche vivere l’esperienza di sorvolare, sempre in elicottero, le Highlands scozzesi, compreso il villaggio di Glencoe e le valli circostanti.

Di nuovo in volo ma questa volta a bordo di un jet privato per raggiungere Trondheim, in Norvegia, dove si faranno regate in barca a vela intorno all’isolotto di Munkholme, per poi visitare la spettacolare Atlantic Road a Kristiansund.

Dirigendosi verso l’Italia per l’ultima parte di viaggio, gli ospiti prenderanno parte a una missione segreta nella città fantasma di Craco per poi cimentarsi in un “volo d’angelo” sulle maestose Dolomiti Lucane.

Poi Milano, dove gli ospiti avranno la possibilità di guidare una Ferrari su una pista, raggiungendo una velocità di oltre 270 km/h. Infine, a tirar dritto fino al Lago di Como per un indimenticabile tour in motoscafo.

Ma non solo 00-experiece per viaggiare in modalità James Bond. Infatti, il Layan Residences by Anantara di Phuket, in Thailandia, ha lanciato un’esperienza ispirata al film “Agente 007- L’uomo dalla Pistola d’Oro“.

Qui, gli ospiti si imbarcheranno su un jet privato da Bangkok a Phuket, prima di essere trasportati da una limousine con autista a Villa Similan, la più grande delle 15 residenze ultralussuose del resort.

Un luogo pazzesco, che si trova arroccato su una collina con vista sull’oceano e sulla giungla, ma dove c’è anche una particolare stanza del vino rivestita di vetro e arredata con divani in pelle, un antico tavolo da biliardo intagliato e la leggendaria Pistola d’Oro di 007.

I viaggiatori avranno l’opportunità irripetibile di maneggiare quest’arma eroica durante una degustazione di vini, e imbarcarsi anche su un’affascinante crociera in yacht intorno alla baia di Phang Nga, dove è stato girato “Agente 007- L’uomo dalla Pistola d’Oro“. Sì, proprio lì dove emerge la roccia più famosa della spettacolare baia, “James Bond Island”.

L’esperienza comprende il volo di andata e ritorno in jet privato da Bangkok a Phuket per un massimo di sette persone; trasferimento in limousine con autista; l’uso esclusivo di Villa Similan per tre notti con colazione; degustazione di vini, inclusa la possibilità di maneggiare la Pistola d’Oro e cena in terrazza; crociera di lusso intorno alla baia di Phang Nga, con champagne e un barbecue gourmet; una serata cocktail in villa con visione dei film di James Bond e una lezione privata di Muay Thai Boxe.

Il tutto con prezzi che partono da 1.100.000 THB (circa 28.000 euro) per due persone, tasse e servizio escluse. Siete pronti per questa Bond experience?