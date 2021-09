In Italia nasce il primo Sentiero urbano d’Europa

editato in: da

Solitamente il CAI (Club Alpino Italiano) si occupa dei sentieri di montagna. Questa volta, invece, ha deciso di dare vita a un itinerario urbano che sarà inaugurato a breve a Milano, il Sentiero 101 “Milano in cima”. Sarà il primo Sentiero urbano d’Europa, un itinerario breve (9 chilometri, per ora) attraverso il Capoluogo lombardo.

Il nuovo sentiero partirà dal Duomo per terminare sulla cima della montagnetta di San Siro, nei pressi dello stadio, che negli ultimi mesi i volontari del CAI hanno già attrezzato per gli appassionati di nordic walking. L’itinerario attraverserà giardini e spazi verdi cittadini, come il Parco Sempione, il giardino Valentino Bompiani, il quartiere di CityLife e quello di QT8.

Questo nuovo percorso coincide con una delle tappe del Cammino di S. Agostino, il cosiddetto “Cammino di Compostela della Lombardia”, un itinerario da fare a piedi lungo 620 km che collega Monza a Pavia e ideato dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino.

Il Sentiero 101 “Milano in cima” sarà inaugurato il 19 settembre, in concomitanza con la Giornata a Zero Emissioni. Il sentiero sarà aperto a tutti, naturalmente, ma saranno organizzate anche visite guidate con geologi, ornitologi, botanici, esperti di arte e architettura per tutti i soci del CAI.

In questa giornata, l’Associazione Cammino di Sant’Agostino organizza a Milano l’evento “Cammina Milano a Emissioni Zero”, un cammino che prende il via dal Duomo. A ciascun partecipante sarà consegnata la Credenziale del Pellegrino che sarà vidimata con il timbro. Una volta giunti al termine del percorso sulla “montagnetta” di San Siro, ognuno riceverà il certificato “Zero Emission Pilgrim”. Il cammino può essere anche un’ottima occasione per visitare il Duomo, il cuore della comunità milanese.