Isole di Luce: l’Italia regala uno spettacolo mai visto

Fonte: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi - Foto di MB Cerini La bellissima Isola dei Pescatori

Natale è un periodo coloratissimo in tutta Italia: da Nord a Sud, passando per le isole, il Paese si accende di luci e brilla di magia. Ma quest’anno c’è qualcosa di ancora più speciale, un incredibile spettacolo che è un evento mai visto prima d’ora. Si chiama “Isole di Luce”, e ora scopriremo insieme di cosa si tratta e quando vi è è possibile partecipare.

La“nuova luce” alle storiche costruzioni lacustri

I laghi Maggiore e d’Orta sono due vere perle preziosissime del nostro Paese. Tra le loro placide acque sorgono delle meravigliose isole che quest’anno beneficiano di un nuovo progetto che mira fortemente a promuovere e a valorizzare il patrimonio turistico e culturale locale. In che modo? Dando “nuova luce” alle storiche costruzioni lacustri – tra pesca e fede – presenti su entrambe le isole tramite due prestigiosi spettacoli di luce di cui i visitatori potranno godere durante tutto il periodo delle festività.

Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, tramite comunicato stampa ha fatto sapere che: “per i nostri eventi si è pensato di prediligere nuovamente una tipologia di spettacolo a basso impatto ambientale, che fosse silenzioso e suggestivo allo stesso tempo, perfetto per ricreare un’ambientazione natalizia unica nel suo genere”.

In sostanza, già in questi giorni le luci stanno ricoprendo di colori i palazzi, i monumenti più belli e gli angoli più suggestivi delle due isole. Il risultato è uno skyline eccezionale, con mille colori scintillanti che si riflettono nell’acqua e che vanno a creare una sorta di presepe galleggiante.

A partire da martedì 12 dicembre, con accensione quotidiana dalle ore 17.00 alle ore 1.00, e per tutto il periodo delle festività, palazzi e monumenti saranno valorizzati da incantevoli illuminazioni che a loro volta ricreeranno un’ambientazione magica.

Le isole scelte per questi eventi rappresentano anche due “borghi d’eccellenza” e che si prestano a meraviglia pure per la loro particolare suggestione: l’Isola dei Pescatori, uno spettacolo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola che si affaccia sul Lago Maggiore, e l’Isola di San Giulio, unico fazzoletto di terra “galleggiante” del Lago d’Orta e vero e proprio gioiello della provincia di Novara

Lo spettacolo sull’Isola dei Pescatori

Una serie di proiettori hanno già iniziato a modificare radicalmente l’isola che è proprio adesso protagonista di un’atmosfera di festa riflessa sull’acqua. Lente animazioni danno vita a centinaia di combinazioni di colore sempre diverse che coinvolgono tutta la superficie.

L’Isola dei Pescatori, infatti, è un affascinante borgo lacustre d’eccellenza e persino l’unica isola dell’arcipelago Borromeo ad essere stabilmente abitata.

Quando ci si arriva ci si ritrova di fronte un borgo da cartolina che pare dipinto sull’acqua, per poi perdersi nello spettacolare dedalo di vicoli acciottolati, lungo i quali ci si sposta rigorosamente a piedi e si ammirano le caratteristiche case colorate a più piani.

Appartenente al territorio del Comune di Stresa, offre un lungolago contornato da eleganti alberghi, dove poter assaggiare anche i biscotti tipici di Stresa, le Margheritine sfornate per la prima volta nel 1857 dal pasticciere stresiano Pietro Antonio Bolongaro e che fecero innamorare la Regina Margherita; proprio in onore della sovrana, ai fragranti biscotti venne dato il suo nome.

L’amministrazione della Città di Stresa ha accolto con grande entusiasmo l’evento “Isole di Luce” e ha ringraziato il Distretto Turistico dei Laghi per l’iniziativa che mira ad attrarre il turismo di prossimità nel periodo invernale, e quindi anche con l’obiettivo di prolungare la stagione.

Stresa, tra le altre cose, è già stata la Città del Natale dal 2021 e questa iniziativa si rivelerà un ulteriore occasione per aumentare l’interesse e la visibilità della cittadina che, in contemporanea, offrirà anche iniziative di videomapping, luminarie natalizie, mercatini di Natale, giostre, giochi creativi e altre importanti appuntamenti per grandi e piccoli.

Lo spettacolo sull’Isola di San Giulio

Non sarà di certo meno protagonista l’illuminazione presso l’affascinante e unica Isola di San Giulio, dove lo spettacolo è iniziato venerdì 15 dicembre e continuerà per tutte le festività con accensione quotidiana dalle ore 17.00 alle ore 1.00.

Da non perdere sono le stelle di Giotto con un’installazione che unisce poesia, spettacolo e misticità. L’isola è infatti dipinta di toni blu chiaro e scuro con alcuni elementi giallo oro.

L’Isola di San Giulio, sul Lago d’Orta, è di competenza amministrativa del Comune di Orta San Giulio ed è la costruzione più alta edificata sull’antico castello, il Seminario del 1844, oggi abbazia di monache benedettine “Mater Ecclesiae”. Altrettanto incredibile è la Basilica di San Giulio, fondata nel IV secolo, così come lo sono l’Ambone ricavato da un monolito in serpentino grigio-verde di Oira e la cripta con la teca argentea (1697) con le spoglie di San Giulio. Una strada percorre ad anello tutta l’isola, la cosiddetta “Via del Silenzio e della Meditazione” a seconda di come la si percorra.

“Nel silenzio della notte, la magia dei colori che illumina di Luce l’Isola di San Giulio, rende l’atmosfera del Lago d’Orta un piccolo scrigno di bellezza e di armonia. Fa sognare ed emozionare. Allo sguardo della Stella Cometa l’anima si riempie di Pace e lo Spirito resta ricco di Gioia e di Speranza.”, ha dichiarato il sindaco di Orta San Giulio, dott. Giorgio Angeleri.

“È un vero onore continuare la collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi ” ha poi commentato Cristiano Pigino, CEO Proietta SRL, sottolineando che: “Sull’ Isola di San Giulio abbiamo scelto un tema in sintonia con il luogo, sede di un antico e attivo monastero di clausura, per celebrare Giotto, genio e Maestro che ha letteralmente rivoluzionato la pittura. Le sue stelle, uniche e riconoscibili, insieme ai caratteristici toni di blu e giallo, “dipingono” l’isola nel contesto dello straordinario paesaggio naturale che la circonda. L’installazione natalizia realizzata sull’isola dei Pescatori invece vuole essere un segnale di serenità attraverso luci e colori in un momento di grandi tragedie internazionali. L’obiettivo è quello di trasmettere emozione attraverso il continuo mutare delle cromie generato da tanti piccoli proiettori led posizionati in punti strategici dell’isola. Grazie per la fiducia e l’opportunità di far parte di questi nuovi stimolanti progetti”.

Insomma, queste due spettacolari isole italiane ci regaleranno un Natale davvero unico nel suo genere.