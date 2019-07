I luoghi d’Italia che hanno limitato gli accessi contro l’overtourism

Il fenomeno dell'overtourism è un problema sempre più sentito anche nel nostro Paese. Migliaia di turisti si accalcano in alcune delle località più suggestive che l'Italia può offrire, mettendo a rischio non solo la loro sicurezza, ma anche l'integrità del nostro patrimonio naturale. Per questo motivo, sempre più siti turistici hanno deciso di inserire l'accesso limitato alle zone più visitate, per preservare la loro bellezza. Ci sono mete in cui è previsto il numero chiuso, per cui vi possono entrare solo un certo numero di visitatori al giorno. Altre invece hanno posto regole diverse, sempre con l'intenzione di ridurre l'afflusso di persone. Scopriamo quali sono i luoghi che hanno limitato l'accesso ai turisti.