iStock Le spiagge di Rabac sono un sogno da scoprire

Con una costa che si estende per oltre 50 chilometri, Rabac ospita alcune delle spiagge più belle che si possano immaginare. Situata sulla penisola di Labin (in italiano: Albona), in Istria, questa perla costiera – un tempo villaggio di pescatori, oggi rinomata località turistica – è nota per le sue acque cristalline e offre un’ampia varietà di opzioni per tutti i tipi di bagnanti. Dalle spiagge di ciottoli bianchi adatte alle famiglie alle calette appartate che fanno da rifugio tranquillo, scopriamo insieme i piccoli paradisi di mare di questa meta in Croazia.

Spiaggia Lanterna

La spiaggia Lanterna è una distesa di ciottoli, ideale per famiglie con bambini grazie al graduale ingresso nelle acque trasparenti. È situata nella zona turistica di Rabac, costellata di villaggi vacanze e alberghi, e la si può raggiungere a piedi attraversando un lussureggiante bosco. Grazie alla qualità del mare e alla pulizia dell’arenile, viene insignita ogni anno della Bandiera Blu. Qui, oltre alla possibilità di affittare sdraio, ombrelloni e varie attrezzature per gli sport dentro e fuori dall’acqua, si organizzano eco-laboratori e attività per più piccoli.

Spiaggia Girandella

Situata a pochi metri dall’omonimo villaggio turistico, la spiaggia Girandella è un altro gioiello della Croazia. Qui ci si può abbandonare alla magia dell’estate, su un letto di ghiaia, lambito dal mare limpido e cristallino. Chi desidera refrigerio, può riposarsi all’ombra dei pini, godendosi la splendida vista che abbraccia il Golfo del Quarnaro e l’isola di Cres. Questo luogo è l’ideale anche per chi vuole mantenersi attivo, facendo sci nautico o divertendosi con un giro sulla “banana boat”. Da non perdere, infine, una passeggiata a piedi o in bicicletta sullo splendido lungomare.

Spiaggia S.Andrea

La splendida spiaggia S. Andrea è nota per gli incredibili colori del mare e le imponenti formazioni rocciose. Altra perla di Rabac insignita della Bandiera Blu, è una destinazione tranquilla con piccole insenature di ciottoli e acque calme e poco profonde, perfette per nuotare e fare snorkeling, e per portarci i bambini. Vi si possono trovare anche delle aree con sabbia e scogli, così che ognuno possa trovare l’angolo perfetto in base ai propri gusti. Se in estate è molto frequentata, durante l’inverno è l’ideale per passeggiare e rilassarsi. Nei pressi della spiaggia ci sono diverse strutture alberghiere e locali in cui trovare ristoro, tra bar e ristoranti.

Spiaggia Maslinica

Lunga 500 metri, la spiaggia Maslinica è caratterizzata da ciottoli e mare cristallino, perfetta per chi vuole divertirsi con l’ampia offerta di sport acquatici. È circondata da una magnifica foresta mediterranea, ed è anch’essa insignita della Bandiera Blu per la qualità delle acque. Una parte della spiaggia è, inoltre, attrezzata per le persone con disabilità, e nei dintorni incontrete numerose strutture ricettive e campi sportivi.

Spiaggia di Ravni

Poco distante da Rabac, sulla costa orientale, troviamo il borgo di Ravni e le sue incantevoli spiagge. Non essendo molto affollato, questo luogo permette di godere del meritato relax, in un contesto paesaggistico che invita a sognare, in totale sintonia con la natura circostante. Ravni è, inoltre, una meta conosciuta per il windsurf grazie al vento favorevole che soffia su queste coste.

Arrivati sopra il porticciolo, troverete il parcheggio da cui una passeggiata conduce lungo zone prendisole lastricate e piccole spiagge di ciottoli. Un muro di pietra segue il lungomare in direzione sud, e nel punto in cui termina si svela la spiaggia più grande, dove poter portare anche i vostri cani. Alla fine della spiaggia inizia una costa rocciosa, lambita da un’acqua dai colori cangianti, che attira gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee.