Giro d’Italia 2025 in Slovenia all’insegna della cultura: tappa a Nova Gorica

Il Giro d'Italia crea un sodalizio tra sport e cultura scegliendo come tappa Nova Gorica in Slovenia, nominata Capitale Europea della Cultura per il 2025

Fonte: iStock Nova Gorica, tappa in Slovenia del Giro d'Italia 2025

Il Giro d’Italia 2025 omaggia non solo le bellezze nostrane, ma anche quelle dei Paesi vicini che, quest’anno, festeggiano riconoscimenti importanti. Stiamo parlando della tappa in Slovenia e di Nova Gorica, nominata Capitale Europea della Cultura insieme ad Agrigento e Chemnitz. Il giro arriverà qui il 24 maggio, in Piazza Europa tra Gorizia e Nova Gorica, dopo aver attraversato anche altre cittadine.

In questa occasione, infatti, i corridori attraverseranno più volte il confine sul Collio Goriziano, come già successo nel 2021, per arrivare tra Nova Gorica e Gorizia dopo aver percorso due volte un circuito cittadino. Questa tappa non è stata scelta a caso, ma vuole onorare la Capitale Europea della Cultura 2025 creando un sodalizio importante con lo sport.

Di seguito vi raccontiamo le tappe del Giro d’Italia 2025 in Slovenia, suggerendovi le migliori cose da fare e da vedere per scoprirle.

Gonjace/San Martino

Dopo aver attraversato il confine con la Slovenia, i corridori passeranno da Gonjace famosa soprattutto per un’attrazione in particolare: la Torre di Gonjace. Grazie al suo belvedere, posizionato a un’altezza di 23 metri, potrete ammirare dall’alto il Collio Sloveno contraddistinto da verdi vallate coltivate, punteggiate da tanti paesini. Oltre a offrire una vista panoramica eccezionale, la torre rappresenta anche un monumento artistico importante: la sua forma a spirale vuole mandare un messaggio ben preciso ricordando un abbraccio tra popoli. Non a caso, a pochi passi dalla torre, è presente anche un monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Nova Gorica/Gorizia

Il Giro d’Italia 2025 omaggia la cultura facendo tappa a Nova Gorica, situata nella parte occidentale della Slovenia. Nova Gorica offre una combinazione perfetta di cultura, storia e bellezze naturali e, grazie alla vicinanza alla città italiana di Gorizia, rappresenta anche un luogo di transito e di connessione tra due culture. I corridori arriveranno in una location importante per la città, in Piazza Europa, situata al confine tra i due Paesi, davanti alla maestosa stazione ferroviaria Transalpina, costruita sotto l’Impero Asburgico.

La caratteristica interessante è che la piazza è divisa in due parti: una italiana e una slovena. Questa rappresenta un simbolo di convivenza pacifica, oltre che l’apertura e la cooperazione tra le due nazioni. Oltre alla piazza, a Nova Gorica potrete visitare il Monastero della Castagnevizza, fondato nel XVII secolo e realizzato in stile barocco.

Chi vuole trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta può andare al Parco del Sabotino, un’area naturale che circonda Nova Gorica dov’è possibile fare escursioni e arrivare alla cima del monte Sabotin, da dove godere di una vista mozzafiato sulla città. Chi viaggia con i bambini, invece, non può rinunciare al divertimento garantito dal parco avventure Soča Fun Park, ricco di attività come arrampicata sugli alberi e ponti sospesi sul fiume Isonzo (Soča in sloveno).

A Nova Gorica ci sono anche antiche dimore, come Villa Bartolomei: risalente al XVIII secolo, la villa si contraddistingue per un’architettura elegante e per la presenza di affreschi originali. Oggi viene utilizzata soprattutto come location per eventi culturali, mostre d’arte e concerti. Infine, se volete portarvi a casa un souvenir, fate un salto nel mercato cittadino ricco di stand con prodotti tipici!